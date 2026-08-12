Mappatella Beach celebra 21 anni di mare libero: festa sulla spiaggia più amata di Napoli

Venerdì 14 agosto, alle ore 11, alla Rotonda Diaz, prenderà il via la grande festa per i 21 anni di Mappatella Beach, uno dei simboli della battaglia per il diritto al mare libero e accessibile a tutti, tra le spiagge più amate di Napoli.

Mappatella Beach compie 21 anni: la festa sulla spiaggia di Napoli

L’iniziativa, che prende il nome di Mare Libero Day, sarà un momento di festa ma anche di riflessione su una battaglia che negli anni ha portato all’affermazione dell’idea che il mare e le spiagge debbano essere realmente fruibili da tutti, senza barriere economiche o sociali.

Mappatella Beach rappresenta da 21 anni un punto di riferimento per chi rivendica il diritto alla libera fruizione del litorale e per quanti si battono contro occupazioni abusive, privatizzazioni di fatto, borseggiatori, inciviltà e ogni forma di degrado che impedisca ai cittadini di vivere il mare in sicurezza e libertà.

Un evento fortemente voluto dal deputato Francesco Emilio Borrelli, da anni in prima linea per la lotta alle spiagge libere, che proprio in quella data festeggia anche il suo di compleanno. Una doppia festa, dunque, aperta a tutti che animerà la mattinata della Rotonda Diaz, celebrando uno degli arenili più amati dai napoletani.