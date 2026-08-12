Ponte Morandi, una preghiera per le quattro vittime torresi nell’anniversario della tragedia

Una cerimonia religiosa per ricordare le quattro vittime torresi del crollo del Ponte Morandi a Genova: l’invito al belvedere di Corso Garibaldi per il 14 agosto.

Per non dimenticare la tragedia del Ponte Morandi

La preghiera comincerà alle 11.36, nel minuto esatto in cui le vite di Giovanni, Matteo, Gerardo ed Antonio si sono spezzate mentre i quattro amici erano in auto diretti verso le vacanze.

Una tragedia che scosse l’Italia ma, in particolare, Torre del Greco: furono 43 le vittime complessive del crollo ma la ferita inferta alla città corallina ebbe un’atroce profondità, per la morte di quattro giovanissimi molto conosciuti ed amati nella loro terra.

Le responsabilità di quella strage, al netto delle verità processuali, risultano ancora fumose e le pene inflitte in primo grado meno di un mese fa ad alcuni responsabili di Autostrade per l’Italia sono state accolte con delusione da molti familiari delle vittime.

Una sentenza non definitiva

“Questa iniziativa continua ogni anno, in quanto è ancora vivo e sentito il ricordo della tragedia che ha colpito la nostra comunità e anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che a 8 anni dalla tragedia che causò 43 vittime, il 16 luglio 2026 si è concluso il processo di primo grado: un passo importante per fare luce sulle responsabilità della tragedia, ma ancora non definitivo”.

Con queste parole il presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto, Carlo Esposito, che da sempre si è fatto promotore di tenere viva in città la memoria della strage, ha lanciato l’invito a cittadinanza ed autorità a stringersi in un momento di preghiera e memoria, ma anche di coscienza civica.