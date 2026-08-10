Sciame sismico nel Napoletano, 7 scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 3.0

Un nuovo sciame sismico si è verificato questa notte ai Campi Flegrei, generando ben 7 terremoti di magnitudo massima di 3.0.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: 7 terremoti

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 02:27 del 10/08/2026 (UTC 00:27 del 10/08/2026) e costituito in via preliminare da 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (7 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

Di seguito l’elenco degli eventi rilevati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, di magnitudo superiore o uguale a 1.0: scossa di 3.0 alle ore 00:27; scosse di 1.0 alle 00:56 e 00:57; scossa di 1.3 alle 01:03; scossa di 1.1 alle 02:42.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Si tratta di eventi sismici che rientrano nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.