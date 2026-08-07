Nasce “Progetto Ponti”, la sfida di Silvana Perno di Napoli Reale per rilanciare Ponticelli

C’è chi racconta Napoli ogni giorno, mettendone in luce storia, identità e bellezza, e chi decide di trasformare quel racconto in un impegno concreto. È il caso di Silvana Perno, fondatrice del progetto Napoli Reale, guida turistica, divulgatrice e scrittrice, che ha scelto di lanciare una nuova sfida: contribuire alla rinascita di Ponticelli partendo dal basso, senza attendere interventi istituzionali.

Nasce così “Progetto Ponti”, promosso dal gruppo “We Are Ponti”, formato da giovani professionisti, laureati, ingegneri, attori e cittadini accomunati dalla volontà di restituire dignità a uno dei quartieri più popolosi e giovani di Napoli. Un’iniziativa che punta a costruire una rete sociale e culturale capace di riportare attenzione, turismo e opportunità in un territorio troppo spesso ricordato soltanto per le sue difficoltà.

In poche ore la pagina social del progetto ha già superato i mille follower, segnale di un entusiasmo che i promotori sperano possa trasformarsi in partecipazione attiva.

Silvana Perno: “Ponticelli ha bisogno di persone, non di promesse”

Come nasce il Progetto Ponti?

“Tutto è nato da un desiderio personale: fare qualcosa di concreto per il mio quartiere. Da sola sapevo di non poter cambiare le cose, così ho pubblicato un video spiegando che avrei voluto contribuire alla rigenerazione artistica e culturale di Ponticelli. Ho chiesto aiuto soprattutto ai giovani e la risposta è stata immediata. Si sono uniti ragazzi preparati, pieni di entusiasmo e competenze diverse. Insieme abbiamo scelto il nome ‘We Are Ponti’, perché siamo i ponti che uniscono le persone e richiama anche il nome di Ponticelli. Da lì è nato il Progetto Ponti.”

Qual è l’obiettivo che vi siete dati?

“La nostra forza sono le persone. Non abbiamo grandi risorse economiche, ma abbiamo risorse umane. Vogliamo creare una rete tra gli abitanti di Ponticelli e tra tutti coloro che credono che Napoli non sia soltanto il centro storico o Piazza del Plebiscito. Anche questa parte della città merita attenzione. Il mio sogno è portare turismo, cultura e bellezza qui, ma soprattutto creare occasioni per i giovani. Ponticelli, insieme a San Giovanni a Teduccio e Barra, rappresenta il distretto più giovane della città, eppure è uno di quelli in cui si investe meno sui ragazzi.”

Quali saranno i primi passi del progetto e cosa chiedete ai cittadini?

“Abbiamo tantissime idee: dal cinema all’aperto alle attività teatrali, fino agli incontri con imprenditori e realtà che hanno saputo trasformare quartieri difficili in esempi di rinascita sociale. Vorremmo invitare anche esperienze come quella della Paranza della Sanità per confrontarci e prendere ispirazione. Ci incontriamo ogni settimana e ogni giorno restiamo in contatto per organizzare nuove iniziative. Il nostro appello è semplice: seguite la pagina ‘Progetto Ponti’, partecipate e aiutateci a costruire questa rete. Se le istituzioni tardano ad arrivare, può essere la comunità a dimostrare che il cambiamento è possibile.”

Con Progetto Ponti, Silvana Perno e il gruppo We Are Ponti lanciano dunque una sfida che parte dai cittadini: trasformare un quartiere spesso raccontato solo attraverso le sue criticità in un luogo dove cultura, partecipazione e senso di appartenenza diventino i veri motori della rinascita. Una scommessa che, almeno nelle prime ore di vita del progetto, sembra aver già trovato un’importante risposta da parte della comunità.

A rendere ancora più significativo questo percorso sono i volti ei nomi di chi ha scelto di mettersi in gioco fin dal primo giorno. Accanto a Silvana Perno hanno raccolto la sfida

Simona Massa, Alessandro Massa, Francesco Rungi, Ylenia Maglione, Sara Hauber, Massimo Langella, Ruggiero Sito, Vittorio Perno e Alexander Petrone , giovani e cittadini uniti dalla volontà di dimostrare che il cambiamento può partire dal basso. Un gruppo eterogeneo che ha deciso di trasformare l’amore per Ponticelli in impegno concreto, con la convinzione che una comunità unita possa ripristinare al quartiere nuove opportunità, nuova bellezza e un futuro costruito insieme.



Seguite la pagina WE ARE PONTI per restare aggiornati