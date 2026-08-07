Portici, trovati morti in casa zia e nipote: i corpi in stato di decomposizione

I cadaveri, già in stato di decomposizione, di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote, sono stati trovati senza vita in un’abitazione di piazzale Divina Provvidenza, al numero 3, a Portici, in provincia di Napoli. Sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza, e nell’appartamento non è stato trovato alcun segno di effrazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Al momento non risultano elementi che facciano propendere per un’ipotesi di natura violenta, ma la ricostruzione dei fatti resta ancora tutta da chiarire.

Ora si attende l’esito dell’autopsia

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le salme sono state trasferite nell’obitorio del Policlinico di Napoli, dove verranno sottoposte ad autopsia. Solo l’esame autoptico potrà fornire un riscontro effettivo sulle cause e sull’epoca del decesso dei due, elementi fondamentali per chiarire una vicenda che al momento resta avvolta nel mistero.

Restano da accertare anche le circostanze che hanno preceduto il ritrovamento dei corpi, così come l’esatto lasso di tempo trascorso dal decesso, reso difficile da stabilire proprio a causa dello stato di decomposizione in cui sono stati rinvenuti i due familiari.