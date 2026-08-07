Corso per Macchinista ferroviario a Napoli: aperte le iscrizioni con Rail Academy

Lavorare alla guida dei treni è il sogno di molti appassionati del mondo ferroviario, ma anche una concreta opportunità professionale in un settore che continua a cercare personale qualificato. Per questo Rail Academy ha aperto le iscrizioni al nuovo corso per Macchinista ferroviario, in partenza il 21 settembre 2026 presso la sede di Napoli, al Centro Direzionale.

Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per conseguire la Licenza di Macchinista e il Certificato Complementare Armonizzato, titoli indispensabili per svolgere l’attività di condotta dei treni nel sistema ferroviario europeo.

Chi è il macchinista ferroviario e di cosa si occupa

Il macchinista è il professionista responsabile della conduzione dei treni, sia per il trasporto passeggeri che merci. Prima di ogni viaggio verifica l’efficienza del convoglio, controlla il rispetto delle procedure di sicurezza e conduce il treno attenendosi ai regolamenti ferroviari e alle indicazioni della sala operativa.

È una figura altamente specializzata, chiamata a prendere decisioni rapide e a garantire sicurezza, puntualità e regolarità del servizio, operando con tecnologie sempre più evolute e nel rispetto di rigorosi standard europei.

Il programma del corso

Il percorso si articola in due fasi formative: una dedicata alla Licenza di Macchinista e una successiva finalizzata al conseguimento del Certificato Complementare Armonizzato di categoria A/B, necessario per poter condurre treni passeggeri e merci.

La formazione prevede 19 giorni per la preparazione alla Licenza e 74 giorni per il Certificato Complementare, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Durante il corso sono previste verifiche intermedie e finali, mentre al termine della prima fase gli allievi potranno sostenere l’esame per ottenere la Licenza di Macchinista.

Requisiti e modalità di iscrizione

Il corso si svolgerà presso Rail Academy, nella sede del Gruppo Tiempo, al Centro Direzionale di Napoli (Isola E5, Scala A).

Sono disponibili 25 posti e le candidature saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento. Le lezioni inizieranno il 21 settembre 2026, mentre le iscrizioni resteranno aperte fino al 14 settembre 2026.

Per accedere al percorso è necessario aver compiuto 18 anni. Per il successivo conseguimento dell’abilitazione professionale sono inoltre richiesti il diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente previsto dalla normativa), il possesso dei requisiti linguistici e l’idoneità fisica e psico-attitudinale prevista dalla legislazione vigente. Rail Academy offre supporto anche nell’organizzazione degli accertamenti sanitari necessari.

Il costo è finanziabile con “Per Merito” da Intesa San Paolo

Il corso completo, comprensivo del percorso per la Licenza di Macchinista e del Certificato Complementare A/B, ha un costo che – visti gli interessanti stipendi del settore – viene recuperato nel giro di pochi mesi di lavoro.

Restano esclusi i costi degli accertamenti sanitari, del vitto, dell’alloggio, delle spese di viaggio e delle eventuali lezioni di recupero.

La quota è comunque finanziabile grazie a “Per Merito” di Intesa San Paolo che permette di dilazionare il pagamento e di pagare molto dopo la fine del corso.

Probabilmente, chi sceglie questo percorso pagherà quando avrà già intrapreso la sua carriera lavorativa: i tassi di inserimento sono infatti altissimi e Rail Academy garantisce una selezione con l’azienda partner GTS Rail, leader nella trazione ferroviaria.

Come fare domanda: i riferimenti di Rail Academy

Per presentare la domanda di iscrizione o ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Rail Academy oppure contattare direttamente la segreteria dell’ente di formazione al numero 375 5172189.

Per tutte le info sono disponibili anche le pagine social dell’azienda:

Facebook: Rail Academy

Instagram: RailAcademy

Linkedin: Rail Academy

Per raggiungere il Centro Congressi Tiempo: