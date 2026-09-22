Napoli, si stanca di aspettare in ospedale: ragazza di 22 anni picchia l’infermiere

Momenti di panico all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove si sarebbe consumato l’ennesimo atto di violenza ai danni del personale sanitario: un infermiere, in particolare, sarebbe rimasto vittima di un’aggressione.

Ospedale Pellegrini, l’aggressione a Napoli ai danni dell’infermiere

Sarebbe stata una giovane di 22 anni, originaria della provincia di Roma, a presentarsi in ospedale per essere visitata. L’attesa, a suo dire, si sarebbe eccessivamente prolungata e con il passare delle ore la situazione sarebbe degenerata. La 22enne avrebbe iniziato a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa.

In breve tempo, dalle parole sarebbe poi passata ai fatti: dopo aver minacciato gli operatori avrebbe colpito in pieno volto uno degli infermieri presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per riportare la calma e ricostruire con esattezza l’accaduto.

Le ferite riportate dall’infermiere colpito sono state giudicate guaribili in 10 giorni. La 22enne è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.