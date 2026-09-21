Sagra della Castagna di Serino, la più antica e rinomata d’Irpinia: c’è la virulera gigante

Dal 9 all’11 ottobre 2026 torna la Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, giunta alla sua 49esima edizione, che si svolgerà ancora una volta nel suggestivo scenario del borgo storico di Rivottoli, in provincia di Avellino.

Sagra della Castagna di Serino 2026: la più antica d’Irpinia

L’attesissima manifestazione dedicata al frutto simbolo dell’Irpinia – organizzata dalla Pro Loco Serino con il patrocinio del Comune di Serino – vedrà anche quest’anno la partecipazione di numerose associazioni del territorio. Una collaborazione sinergica che per la nuova edizione, alla luce delle richieste pervenute, estenderà il suo perimetro, offrendo ai visitatori un percorso gastronomico ancor più ricco e variegato.

La sagra, riconosciuta come la più antica d’Irpinia, trasformerà l’incantevole frazione di Rivottoli in un autentico museo a cielo aperto. Qui, tra le suggestive stradine del centro storico, cittadini, turisti e visitatori si riuniranno per celebrare il tipico frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP, confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del patrimonio gastronomico e culturale del territorio – riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale per la qualità della castagna – incentrato sia sul prodotto agricolo che sulle tradizioni locali, intrecciando aspetti storici, sociali e paesaggistici della Valle del Sabato.

Protagonista assoluta del festival Sua Maestà la Castagna, celebrata in tutte le sue forme attraverso un percorso gastronomico e culturale d’eccezione che prenderà il via dalla piazza antistante la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, snodandosi lungo via Capitano De Filippis, fino a raggiungere la suggestiva area panoramica di “Ngopp’a l’aria”, incastonata tra i castagneti secolari della Valle Serinese.

Per l’occasione vicoli, cortili e palazzi storici del borgo apriranno eccezionalmente le porte al pubblico. Rivottoli sarà inondata di stand gastronomici tra piatti tradizionali, vini pregiati, birre artigianali e dolci locali. Tra le prelibatezze principali da assaggiare, ovviamente, le tipiche caldarroste (localmente chiamate Vrole), preparate nella caldarrostiera gigante, quella che a Serino viene chiamata ‘a virulera: non una semplice padella per cuocere le gustose castagne ma un enorme contenitore di calore, ospitalità e convivialità collocato al centro della piazza principale.

Il tutto in un’atmosfera di divertimento tra spettacoli di musica popolare e artigianato locale. Un percorso di valorizzazione enogastronomica che, oltre all’intrattenimento, darà ampio spazio anche alle attività culturali, al turismo esperienziale e allo sport. I visitatori potranno visitare, infatti, il Museo della Castagna, la mostra di pittura all’interno della chiesa madre o cimentarsi in escursioni guidate, percorsi di trekking, visite ai siti storici del territorio, pallavolo, cicloturismo ed esperienze dirette di raccolta delle castagne.

Per garantire un’esperienza piacevole e facilitare la mobilità sarà messo a disposizione dei partecipanti un servizio navetta e delle aree di parcheggio. Sarà attivo un collegamento continuo tra l’area PIP (dotata di ampie zone di sosta vicino allo svincolo), l’area mercato e la frazione Rivottoli. Anche le strutture ricettive, gli agriturismi e i ristoranti in zona, durante il periodo della kermesse, proporranno menù dedicati alla Castagna di Serino e ai proodtti dell’eccellenza dell’Irpinia.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Castagna di Serino IGP;

Quando: dal 9 all’11 ottobre 2026;

Dove: borgo di Rivottoli, frazione di Serino, provincia di Avellino;

Contatti: www.prolocoserino.it, Facebook Sagra della Castana di Serino IGP, Instagram Sagra Castagna Serino.



