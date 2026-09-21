Tragedia a San Giovanni, investito e ucciso in bici: ancora sangue tra le strade di Napoli

Tragedia a San Giovanni a Teduccio, quartiere alla periferia est di Napoli, dove un uomo, in sella ad una bici, è stato investito e ucciso.

San Giovanni: uomo investito e ucciso in bici

Lo schianto, stando a quanto emerso, si sarebbe verificato nei pressi del bar La Siesta. L’uomo, si trovava in sella alla sua bici quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, sarebbe stato travolto in pieno da un’automobile. Il conducente della vettura lo avrebbe raggiunto per soccorrerlo ma le sue condizioni si sarebbero rivelate critiche.

Per il ciclista, infatti, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione messi in campo, non ci sarebbe stato nulla da fare.. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio degli inquirenti che forniranno una ricostruzione chiara dell’accaduto, individuando eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo cittadino che perde la vita in strada, in circostanze drammatiche. L’ennesimo nome che si aggiunge alla schiera di vittime che, solo in questo ultimo periodo, hanno perso la vita a seguito di violenti incidenti in Campania. Soltanto poche settimane fa una giovane turista 24enne era stata investita mentre passeggiava in via Anton Dohrn e dopo alcuni giorni di agonia ne era stato dichiarato il decesso. Più di recente è morta una donna che stava attaversando la strada sulle strisce pedonali, in compagnia del marito, a Pompei. Lo scorso venerdì, invece, una ragazza di 17 anni è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stata travolta da un’auto in Corso Secondigliano.

