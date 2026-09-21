La Combriccola Campana si incontra al Lido I Delfini: nuove amicizie in arrivo

Diventa sempre più numeroso il gruppo de La Combriccola Campana, realtà unica in Campania, nata da un’idea di Roberto Di Nuzzo, che punta a riunire persone di varie fasce d’età per fare nuove conoscenze, stringere legami d’amore, instaurare solide amicizie e condividere insieme esperienze uniche. Proprio nel weekend, i membri de La Combriccola hanno “salutato” la stagione estiva concedendosi un fresco aperitivo nella suggestiva cornice del Lido I Delfini, cullati dal suono delle onde del mare e dalla brezza marina.

La Combriccola Campana: cresce il gruppo di Roberto Di Nuzzo

La Combriccola continua ad estendere i suoi orizzonti, affermandosi come una realtà sociale in forte crescita, pronta a regalare letteralmente una nuova vita alle persone che ne fanno parte. A distinguere il progetto di Di Nuzzo dagli innumerevoli gruppi social e chat di incontri presenti sul web è l’essenza stessa de La Combriccola: una grande famiglia fatta di incontri ed emozioni reali, ben lontana dal freddo e statico approccio che passa attraverso uno schermo, dai rischi connessi agli incontri virtuali e dall’approccio meccanico, e spesso costoso, delle svariate app attualmente in circolo.

Lo scopo del gruppo è quello di prediligere la qualità e non la quantità, garantendo ai partecipanti la possibilità di instaurare rapporti reali con persone affini in un contesto del tutto sano, serio e rispettoso. Per questo, per entrare a far parte de La Combriccola, bisogna effettuare una sorta di selezione che ha l’obiettivo di escludere tutti coloro che presentano requisiti incompatibili con i valori della community o atteggiamenti lesivi del benessere del gruppo.

Ed è così che La Combriccola diventa sempre più un punto di riferimento per single, separati, persone che rientrano in Campania dopo mesi o anni trascorsi all’estero o in altre parti d’Italia, donne e uomini che scelgono di cambiare il corso della propria vita, aprirsi a nuove amicizie e magari ritrovare l’amore. Un’ancora di salvezza per chi si sente abbandonato, per chi rientra in Campania dopo aver lavorato fuori Regione o per chi semplicemente cerca una valvola di sfogo: La Combriccola è pronta ad accogliere chiunque sia rimasto solo.

Un gruppo reale, affidabile e sempre più ampio, una realtà seria e affermata al quale è possibile aderire mettendosi in contatto direttamente con il fondatore, Roberto Di Nuzzo, attraverso il suo profilo Facebook personale, il canale Instagram Rob.erto_dnz oppure telefonicamente al numero 327.3537492.

Sarà lui stesso, nel rispetto della privacy di ognuno, a raccogliere alcune informazioni sulla persona interessata, cercando di comprenderne interessi e obiettivi in modo da poterla coinvolgere in eventi, cene o semplici passeggiate con persone affini. Solo chi presenterà un profilo appropriato sarà messo al corrente delle serate e inserito nel gruppo Whatsapp.