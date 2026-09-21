Tennistavolo Torre del Greco: podio a Parolise e ottime risposte verso il campionato

Inizia la stagione sportiva di tennistavolo del Torre del Greco, che nella giornata di sabato 19 settembre ha disputato un torneo open a Parolise, in provincia di Avellino. Un torneo prestigioso, a cui hanno partecipato tanti atleti di Serie A e B, e dove i corallini hanno ben figurato.

Le prestazioni dei corallini nel torneo

A rappresentare i colori rosso corallo del Torre del Greco sono stati quattro atleti: Antonio Pellegrini, Cristian Mellino, Fabio Landolfi e Giulio D’Arcangeli. Tutti e quattro i pongisti superano la fase di qualificazione e approdano alla fase finale del torneo.

Antonio Pellegrini e Cristian Mellino, nonostante ottime prestazioni e partite tiratissime, escono a testa alta ai quarti di finale; Fabio Landolfi e Giulio D’Arcangeli approdano invece alle semifinali, e concludono il torneo con un ottimo podio a pari merito, dimostrando già un buon stato di forma alle porte della nuova stagione.

A vincere il torneo open è l’atleta di casa Gianni Novi, ma i corallini disputano un’ottima competizione.

Torre del Greco, la stagione è appena iniziata

Siamo solo ai nastri di partenza della stagione che vedrà i corallini protagonisti in A2, B1 e C1. La prima giornata di campionato, in programma nel weekend del 10 e 11 ottobre, vede tutte e tre le compagini coralline in trasferta: la C1 sarà ospite a Serino, la B1 a Pescara, mentre la A2 inizierà la sua stagione con la trasferta insidiosa di Enna. Tutto pronto per il nuovo anno sportivo e per tifare ancora i colori corallini.