Tennistavolo Torre del Greco: podio a Parolise e ottime risposte verso il campionato
Set 21, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Podio al torneo open di Parolise per il Torre del Greco
Inizia la stagione sportiva di tennistavolo del Torre del Greco, che nella giornata di sabato 19 settembre ha disputato un torneo open a Parolise, in provincia di Avellino. Un torneo prestigioso, a cui hanno partecipato tanti atleti di Serie A e B, e dove i corallini hanno ben figurato.
Le prestazioni dei corallini nel torneo
A rappresentare i colori rosso corallo del Torre del Greco sono stati quattro atleti: Antonio Pellegrini, Cristian Mellino, Fabio Landolfi e Giulio D’Arcangeli. Tutti e quattro i pongisti superano la fase di qualificazione e approdano alla fase finale del torneo.
Antonio Pellegrini e Cristian Mellino, nonostante ottime prestazioni e partite tiratissime, escono a testa alta ai quarti di finale; Fabio Landolfi e Giulio D’Arcangeli approdano invece alle semifinali, e concludono il torneo con un ottimo podio a pari merito, dimostrando già un buon stato di forma alle porte della nuova stagione.
A vincere il torneo open è l’atleta di casa Gianni Novi, ma i corallini disputano un’ottima competizione.
Torre del Greco, la stagione è appena iniziata
Siamo solo ai nastri di partenza della stagione che vedrà i corallini protagonisti in A2, B1 e C1. La prima giornata di campionato, in programma nel weekend del 10 e 11 ottobre, vede tutte e tre le compagini coralline in trasferta: la C1 sarà ospite a Serino, la B1 a Pescara, mentre la A2 inizierà la sua stagione con la trasferta insidiosa di Enna. Tutto pronto per il nuovo anno sportivo e per tifare ancora i colori corallini.