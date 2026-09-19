Portici, il deputato Caramiello incontra gli studenti: “Studiate e rendete grande il Sud”
Set 19, 2026 - Redazione
Caramiello incontra gli studenti di Portici
Il deputato Alessandro Caramiello, ha incontrato gli studenti del liceo scientifico “Silvestri” di Portici, dando il via ad una mattinata incentrata su storia, costituzione e futuro.
Caramiello incontra gli studenti di Portici: “Un onore”
“Tornare nella mia città natale e poter descrivere la mia attività istituzionale nell’aula magna del Liceo Scientifico Silvestri è stato per me un onore straordinario e un piacere. Nel corso della mattinata, ho avuto il privilegio di consegnare alle classi le copie della nostra Costituzione e una bandiera dello Stato italiano” – ha dichiarato in una nota.
“L’incontro si è sviluppato attraverso un excursus storico che ha celebrato i grandi primati del Regno delle Due Sicilie — capaci di dare immenso lustro al Mezzogiorno, al Miglio d’Oro e alla città della Reggia — per poi ripercorrere l’evoluzione dello Stato, la nascita della Repubblica e la redazione della Carta fondamentale”.
“Abbiamo così ricordato le grandi conquiste civili, come il voto alle donne, approfondendo l’architettura parlamentare e il funzionamento dello Stato. L’occasione è stata inoltre propizia per rivolgere i miei più fervidi complimenti ai ragazzi del team Silver Race, che rappresenteranno non solo la scuola ma l’intera Italia a una prestigiosa competizione internazionale tecnico-sportiva a Singapore”.
“Desidero ringraziare la Dirigente scolastica Nunzia di Rosa e tutto il corpo docenti per aver organizzato questo pregevole momento di confronto, e un ringraziamento speciale va ai giovani studenti per la straordinaria attenzione e la maturità dimostrate. Il futuro è vostro, studiate per formarvi e rendere grande il meridione d’Italia”.