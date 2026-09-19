Portici, il deputato Caramiello incontra gli studenti: “Studiate e rendete grande il Sud”

Il deputato Alessandro Caramiello, ha incontrato gli studenti del liceo scientifico “Silvestri” di Portici, dando il via ad una mattinata incentrata su storia, costituzione e futuro.

Caramiello incontra gli studenti di Portici: “Un onore”

“Tornare nella mia città natale e poter descrivere la mia attività istituzionale nell’aula magna del Liceo Scientifico Silvestri è stato per me un onore straordinario e un piacere. Nel corso della mattinata, ho avuto il privilegio di consegnare alle classi le copie della nostra Costituzione e una bandiera dello Stato italiano” – ha dichiarato in una nota.

“L’incontro si è sviluppato attraverso un excursus storico che ha celebrato i grandi primati del Regno delle Due Sicilie — capaci di dare immenso lustro al Mezzogiorno, al Miglio d’Oro e alla città della Reggia — per poi ripercorrere l’evoluzione dello Stato, la nascita della Repubblica e la redazione della Carta fondamentale”.

“Abbiamo così ricordato le grandi conquiste civili, come il voto alle donne, approfondendo l’architettura parlamentare e il funzionamento dello Stato. L’occasione è stata inoltre propizia per rivolgere i miei più fervidi complimenti ai ragazzi del team Silver Race, che rappresenteranno non solo la scuola ma l’intera Italia a una prestigiosa competizione internazionale tecnico-sportiva a Singapore”.

“Desidero ringraziare la Dirigente scolastica Nunzia di Rosa e tutto il corpo docenti per aver organizzato questo pregevole momento di confronto, e un ringraziamento speciale va ai giovani studenti per la straordinaria attenzione e la maturità dimostrate. Il futuro è vostro, studiate per formarvi e rendere grande il meridione d’Italia”.