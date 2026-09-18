Vespero Napoletano, lungo weekend di eventi gratis: musica, passeggiate e lettura

In occasione del Vespero Napoletano – Festival Del Turismo Lento, nelle giornate del 24,25,26 e 27 settembre 2026 la città di Napoli propone una serie di appuntamenti gratuiti, tra passeggiate letture e musica.

Vespero Napoletano: la terza edizione

L’iniziativa promossa dal comune di Napoli proseguirà fino al 24 ottobre 2026, il progetto culturale invita cittadini e visitatori a riscoprire Napoli attraverso un modo diverso di vivere la città, dando tempo ai luoghi di raccontarsi e mettendo al centro territori, comunità e patrimonio diffuso.

Giunto alla sua terza edizione, Vespero Napoletano conferma la propria natura di rassegna diffusa, costruita grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle realtà culturali attive sul territorio.

Il programma completo: giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2026

Giovedì 24 settembre 2026 alle ore 17.30 si terrà “ Veduta Leopardi” XI edizione, a cura di Ferdinando Tricarico . Reading di poesie nel segno di Giacomo Leopardi, ad ingresso libero alle Scale di San Pasquale al Monte al Corso Vittorio Emanuele.

alle ore 17.30 si terrà “ XI edizione, a cura di . Reading di poesie nel segno di ad ingresso libero alle Alle ore 20.30 “Concerto blu” omaggio a Domenico Modugno con Lalla e Raffaele Esposito, Hortus Musicus 2.0 ai Giardini di Villino Manina. Un viaggio intimo e profondo nella poetica e nella musica innovativa di Domenico Modugno, l’artista che ha rivoluzionato la canzone italiana. L’ingresso è gratuito con prenotazione: 376 2083821.

omaggio a con e ai Un viaggio intimo e profondo nella poetica e nella musica innovativa di Domenico Modugno, l’artista che ha rivoluzionato la canzone italiana. L’ingresso è gratuito con prenotazione: 376 2083821. Venerdì 25 settembre 2026 alle ore 18 “Verso Parthenope” passeggiata narrata al tramonto dalla collina di San Martino. A cura di Gente Green APS, prenotazione obbligatoria: 347 6355343 (Whatsapp)

Sabato 26 e domenica 27 2026: info e prenotazioni

Sabato 26 settembre 2026 alle ore 10.00 e alle ore 16 “ Prima dell’oblio , le Quattro Giornate a Capodimonte e l’aviere ritrovato “, un’esperienza immersiva nel Bosco di Capodimonte : camminata sensoriale tra natura e musica, per rigenerare corpo, mente e cuore in armonia con l’ambiente. Per info e prenotazioni: 320 1369134.

alle ore 10.00 e alle ore 16 “ , “, un’esperienza immersiva nel : camminata sensoriale tra natura e musica, per rigenerare corpo, mente e cuore in armonia con l’ambiente. Per info e prenotazioni: 320 1369134. ore 10.30 appuntamento a Santa Maria Della Sanità: la città dei muri parlanti “, itinerari alla scoperta della Street Art napoletana, attraverso opere note e meno note, tutte espressione di una Napoli vivace, accogliente e in continua evoluzione. A seguire, bambini e genitori parteciperanno a laboratori creativi ispirati agli artisti incontrati, sperimentando tecniche e linguaggi della Street Art Le attività saranno pensate per stimolare creatività, collaborazione. Per info e prenotazioni: 333 3771977 (Whatsapp).

“, itinerari alla scoperta della Street Art napoletana, attraverso opere note e meno note, tutte espressione di una Napoli vivace, accogliente e in continua evoluzione. A seguire, bambini e genitori parteciperanno a laboratori creativi ispirati agli artisti incontrati, sperimentando tecniche e linguaggi della Street Art Le attività saranno pensate per stimolare creatività, collaborazione. Per info e prenotazioni: 333 3771977 (Whatsapp). Alle ore 10.30 Le anime perdute di Pontecorvo e Tarsia Storie e luoghi di una Napoli verticale a un itinerario tutto in discesa lontano dal caos del centro, lungo il più antico asse verticale che collegava la collina del Vomero alla città bassa. Prenotazione obbligatoria (max 25 posti): 347 2374210 (Solo whatsapp)

a un itinerario tutto in discesa lontano dal caos del centro, lungo il più antico asse verticale che collegava la collina del Vomero alla città bassa. Prenotazione obbligatoria (max 25 posti): 347 2374210 (Solo whatsapp) Ore 16.45 a Via Foria La via delle stelle Storie di astronomi, stelle pianeti al Vespero Partenopeo . Prenotazione obbligatoria (max 25 posti): 3476355343 (Whatsapp)

. Prenotazione obbligatoria (max 25 posti): 3476355343 (Whatsapp) Domenica 27 settembre 2026, ore 18:30 – 20:00 sing ‘o swing jazz al tramonto al Parco del Poggio

ore 18:30 – 20:00 al ore 19 al Parco Virgilio “Neapolis… le voci del mito”, prosa, teatro danza e canzoni dal vivo

ore 20:30 – 00:00 Aperipark a cura di Luca Fusco Un format di promozione culturale e organizzazione di eventi musicali nato a Napoli nel 2013.



