I siti della Grande Pompei aprono di notte: ingresso a 1 euro e spettacoli di gladiatori

In occasione delle Giornate Europee Del Patrimonio il 26 e 27 settembre 2026, il Parco Archeologico di Pompei darà il via ad una serie di iniziative dedicate ai combattimenti romani, accogliendo il pubblico anche in orario serale con l’apertura straordinaria al costo simbolico di 1 euro.

Giornate Europee del Patrimonio: il programma di sabato 26 settembre 2026

Il tema per questa edizione è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” e vedrà coinvolti musei e luoghi della cultura sull’intero territorio nazionale con visite guidate, aperture straordinarie e convegni. Momento più atteso della manifestazione è l’apertura straordinaria serale del sito archeologico che sarà accessibile al prezzo simbolico di 1 euro.

A Pompei la giornata di sabato 26 settembre 2026 sarà interamente dedicata alla pratica dei combattimenti dei gladiatori romani con l’evento “Dies in Arena”, a cura del Gruppo Storico Romano con Ars Dimicandi, con la partecipazione di Militum Schola, del Gruppo Storico Lucerino e di Taberna Anticae Arelatensis. La mattinata si aprirà alle ore 11.00 presso la Basilica con il primo atto, intitolato “Popolo e Potere” un’introduzione al munusgladiatorio (il combattimento tra gladiatori) inteso come elemento culturale, politico e sociale del I secolo d.C.

Alle ore 12.30, al Quadriportico dei Teatri, si terrà il secondo atto, “Il Ludus”, incentrato sulla ricostruzione della scuola gladiatoria, la presentazione delle differenti tipologie di combattenti, l’analisi filologica delle armature e la spiegazione dei rituali e delle gerarchie interne. Per tutta la mattinata, fino allo svolgimento della performance, la zona del Quadriportico ospiterà banchi didattici dedicati alle armi antiche. Da qui partirà un corteo che, percorrendo via Stabiana e via dell’Abbondanza, raggiungerà l’Anfiteatro.

Presso l’Anfiteatro si svolgerà alle ore 15.30 il terzo e conclusivo atto, “Munera” (combattimenti) con l’ingresso del corteo imperiale, di figure di corte e magistrati, seguito dalle esibizioni di quattro coppie di gladiatori spiegate al pubblico a fini divulgativi e concluse con il coinvolgimento diretto dello spettatore nella valutazione delle sfide.

Pompei il programma di domenica 27 settembre 2026

Per la giornata di domenica 27 settembre 2026 si terrà la terza edizione dei Ludi Pompeiani, a cura di Dyron Consulting. All’interno dell’Anfiteatro verranno messe in scena la cerimonia inaugurale e l‘ovatio municipale (celebrazione militare) in onore di Gaius Cuspius Pansa, per poi proseguire con un’alternanza di momenti dedicati alla danza storica, ai giochi gladiatori e legionari, al rito della manumissio (la liberazione di uno schiavo da parte del padrone) al matrimonio romano. Banchi didattici per laboratori e approfondimenti saranno presenti dalle ore 9:30 nell’accampamento allestito nell’area adiacente all’Anfiteatro.