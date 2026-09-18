Piazza Santa Croce, a Torre del Greco, si trasforma in un vero e proprio laboratorio di dolcezza. È in corso la quarta edizione della Sagra del Dolce, organizzata dai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco della Basilica Pontificia di Santa Croce. Tre giornate dedicate al gusto, convivialità e, soprattutto, alla solidarietà, con l’appuntamento in programma il 18 e 19 settembre, dalle 18:00 alle 21:00, e domenica 20 settembre, dalle 8:00 alle 12:00, per la giornata conclusiva.

Dalla tradizione dolciaria: un sostegno ai bambini del Guatemala

L’evento nasce con l’obiettivo di unire il valore della tradizione dolciaria locale a un autentico gesto di solidarietà e condivisione. Il ricavato raccolto attraverso gli stand sarà infatti destinato, in parte, a sostenere le opere di beneficenza rivolte ai bambini del Guatemala e, in parte, a contribuire alla realizzazione delle numerose attività educative, formative e ricreative promosse dall’Oratorio per i più giovani. Un modo concreto per trasformare il piacere della convivialità in un’occasione di aiuto e attenzione verso chi ha più bisogno.

Dolci e sorrisi: la solidarietà conquista la piazza

L’iniziativa sta già riscuotendo un grande successo, richiamando in piazza numerosi cittadini desiderosi di prendere parte a un momento di festa e condivisione. Tra profumi, dolci e sorrisi, la Sagra del Dolce sta regalando alla comunità un fine settimana all’insegna del buon cibo e solidarietà.

Un appuntamento che unisce così il piacere della convivialità al valore concreto della partecipazione e generosità.

​Pasticcerie e panifici: una rete di generosità

Tante le pasticcerie e i panifici che hanno risposto con particolare generosità all’appello dell’Oratorio, mettendo a disposizione le proprie specialità.

Tra banchi ricchi di crostate, biscotti, torte artigianali e fragranti lievitati, il gusto si intreccia così con la voglia di fare del bene.

La partecipazione delle realtà del territorio conferma come la bontà non sia soltanto una questione di gusto, ma possa diventare soprattutto condivisione, vicinanza e solidarietà.