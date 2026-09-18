Torna la Vesuvio Ultra Marathon: la corsa fra i sentieri mozzafiato del vulcano

Domani 19 settembre si terrà ad Ottaviano la Vesuvio Ultra Marathon. Una gara unica al mondo, disputata fra i sentieri del maestoso vulcano.

La gara nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio

La Vesuvio Ultra Marathon rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi del trail running campano e propone agli atleti un’esperienza unica che unisce sport, natura, e storia.

L’edizione 2026 prevede quattro gare, pensate per runner con diversi livelli di preparazione: la Vesuvio Ultra di 65 km, la Vesuvio Marathon di 43 km, lo Spartacus Trail di 21 km e il Vesuvio Short Trail di 12 km. La prova regina, la Vesuvio Ultra, presenta un percorso di circa 65 chilometri e un dislivello positivo di circa 4.000 metri, rappresentando una sfida particolarmente impegnativa anche per gli atleti più esperti.

Gli atleti si immergeranno nel suggestivo panorama vesuviano

I percorsi si sviluppano tra le pendici del Vesuvio e il massiccio del Monte Somma, attraversando sentieri immersi nei boschi, tratti vulcanici e panorami spettacolari sul Golfo di Napoli. Tra i punti più caratteristici figurano Punta Nasone, i Cognoli di Ottaviano e il Gran Cono del Vesuvio.

La Vesuvio Ultra Marathon non è, perciò, soltanto una competizione sportiva. Correre sulle pendici del Vesuvio, infatti, significa immergersi in un ambiente caratterizzato da lava, sabbia vulcanica, boschi e panorami unici, attraversando luoghi profondamente legati alla storia del territorio.

Si tratta, quindi, di una gara che, oltre a celebrare la resistenza fisica e la dedizione sportiva, mette sotto i riflettori il patrimonio ambientale campano, meritevole di tutela e valorizzazione. Fra incendi dolosi e abbandono di rifiuti, la strada per una vera tutela del Parco è ancora lontana. La celebrazione del paesaggio attraverso lo sport, fa della Vesuvio Ultra Marathon un prezioso momento di valorizzazione di questo ecosistema unico al mondo.