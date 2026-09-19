Don Battaglia in lacrime: “San Gennaro, fai che l’unico sangue versato sia il tuo”

Subito dopo la celebrazione del miracolo di San Gennaro, l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia ha preso la parola per rivolgere una sentita preghiera al Santo Patrono.

La preghiera di Don Battaglia a San Gennaro: lacrime e commozione

Commosso, tra le lacrime, Don Battaglia si è rivolto al Santo dicendo: “Voglio chiedere una grazia a San Gennaro. Gennaro, se il tuo sangue deve sciogliersi si sciolga ancora ma fammi questa grazia: quando torneremo qui il prossimo anno fa che l’unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo, l’unico sangue versato e nessun altro. Non voglio più venire qui davanti alla tua ampolla e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi”.

“Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti, non voglio nominare la Plaestina, l’Ucraina, il nome dell’ennesima terra ferita, dell’ennesima città distrutta, dell’ennesima madre che stringe un corpo troppo piccolo tra le braccia”.

“Il male più grande non è nemmeno la guerra, il male più grande è abiturarsi alla guerra, svegliarsi la mattina, accendere un telefono, vedere una città bruciare e continuare a fare colazione. Ascoltare il numero dei morti e non vedere piu i morti. Come se un bambino morto 100 volte diventasse una statistica. Il sangue non è mai una statistica. Ha sempre un nome, una madre, una casa, un odore. Gesù dice ‘se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me’. Il mondo, non questa terra bellissima, non gli uomini e le donne che Dio ama. Il mondo è quel sistema invisibile che comincia a funzionare ogni volta che un uomo decide che la vita di un altro vale meno della propria, quando l’altro diventa un ostacolo, un unumero, un bersaglio, non più un fratello ma un nemico. Allora diventano possibili le bombe, le fosse, i bambini sotto le macerie. Una madre che perde il figlio conosce soltanto una parola: figlio. E quella parola dovrebbe bastare a fermare il mondo. Per questo oggi davanti al sangue di Gennaro vorrei che da Napoli partisse un grido: fermatevi”.

“Fermatevi voi che pensate che una vittoria possa ancora chiamarsi vittoria quando bisogna passare sul corpo di un bambino. Fermatevi perché non esiste bandiera abbastanza grande da coprire la bara di un innocente. Non esiste ragione di stato capace di restiture un figlio a sua madre. Non esiste vittoria militare che possa trasformare il sangue di un bambino in qualcosa di giusto. La pace avrà certamente bisogno della politica, della diplomazia, del diritto ma prima ancor aavrà bisogno di una cosa più semplice: riconoscere nell’altro un uomo, soltanto un uomo, e dovrebbe bastare“.

Il “sangue” di Napoli

“Devo parlare a te Napoli, a te città mia, perchè anche tu conosci il sangue. Lo conoscono i tuoi vicoli, certe madri che hanno imparato a conoscere i rumori di uno sparo. Lo conoscono i ragazzi, le famiglie che abbassano gli occhi, i commercianti che hanno paura, gli uomini e le donne a cui viene chiesto di scegliere tra il coraggio e la sopravvivenza. La camorra è guerra: una guerra senza dichiarazione, senza divise, senza trattati di pace ma è guerra”.

“Ogni volta che un ragazzo viene arruolato dalla strada abbiamo perso una battaglia. Ogni volta che un bambino cresce pensando che il denaro facile sia l’unica strada possibile abbiamo perso una battaglia. Ogni volta che una madre non vede il figlio tornare a casa abbiamo perso una battaglia”.

“Non c’è nulla di religioso nella camorra. Non basta una medaglia al collo, un’immagine sacra sul comodino, inchinarsi davanti ad una statua. Puoi accendere 100 candele a San Gennaro, se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce. Poi portare una Madonna sulle spalle ma se su quelle spalle e sulle spalle degli altri hai caricato paura e violenza, quella processione non ti assolve. Puoi perfino pronunciare il nome di Dio ma Dio non diventa complice. Per questo la camorra è anche bestemmia perché prende ciò che Dio ha creato libero e lo rende schiavo, prende un ragazzo e gli ruba il futuro, prende il bisogno e ne fa mercato, prende la paura e ne fa potere, prende il sangue e ne fa moneta”.

“Allora Gennaro, anche qui facci la grazia. Liberaci non soltanto dai camorristi ma dalla mentalità camorristica, dalla raccomandazione invece del merito, dal silenzio quando dovremmo parlare, dalla convenienza quando dovremmo scegliere, dlal’idea che essere furbi sia meglio di essere giusti. Noi veniamo qui a vedere se il sangue di Gennaro si scioglie ma forse è lui che viene qui per vedere se ci siamo sciolti noi, se si è sciolta la nostra indifferenza”.

“Quest’anno voglio chiederti di più, non mi basta di sciogliere i nostri cuori. Ti chiedo una cosa impossibile: fa che il 19 settembre dell’anno prossimo possiamo entrare in questa Cattedrale senza dover aggiungere un’altra guerra all’elenco, senza che nessuno abbia sparato ad un ragazzo, senza che nessuna madre abbia dovuto riconoscere suo figlio da un brandello di un vestito. Che chi viva di camorra abbia scoperto una vita diversa, che Napoli non debba pià seppellire i suoi ragazzi, che i bambini della Palestina possano tornare semplicemente bambini, che i bambini dell’Ucraina possnao impaare il suono della notte senza dover distinguere un tuono da un missile”.