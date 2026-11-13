Allarmi bomba nelle scuole, la circolare del Viminale: “Minaccia ritenuta inattendibile”
Nov 13, 2026 - Veronica Ronza
Chi è Mikhail Andropov, la firma degli allarmi bomba
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato una circolare contenente indicazioni sulla gestione dell’ondata di allarmi bomba che, in questi ultimi giorni, ha fatto scattare controlli ed evacuazioni nelle scuole d’Italia.
Allarmi bomba nelle scuole: la circolare del ministro Piantedosi
“E’ da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari” – si legge nella circolare inviata a prefetti e questori.
Un falso allarme, dunque, almeno fino a quando “emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alle minacce, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.
“Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia, il questore potrà disporre, secondo le circostanze, l’effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi”.
“Solo ove ritenuto necessario proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura o sito interessato” e nell’arco di 24 ore il Dipartimento di pubblica sicurezza, attraverso il Centro Situazioni, curerà “il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l’attendibilità della minaccia”.