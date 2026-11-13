In Campania arriva la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo: stand e assaggi per tutti

Dal 19 al 22 novembre 2026 Choco Italia in Tour, la grande fiera del cioccolato artigianale, farà tappa in Corso Vittorio Emanuele con Dolce Avellino: un’edizione da record segnata dalla presentazione della tavoletta di cioccolato più lunga al mondo.

Fiera del cioccolato ad Avellino con la tavoletta più lunga al mondo

Avellino si prepara a vivere quattro giorni di festa all’insegna della dolcezza, dei sapori e delle tradizioni, ospitando la celebre fiera del cioccolato e delle specialità dolciarie. Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto, proiettando cittadini e visitatori in un percorso gastronomico tra le eccellenze della pasticceria artigianale.

Passeggiando tra gli stand, gli ospiti potranno perdersi tra i profumi del cioccolato artigianale, degustando prelibatezze provenienti da tutta Italia, compresi dolci e torroni della tradizione irpina. Non mancheranno i Laboratori del Dolce per conoscere da vicino l’arte e la passione dei maestri artigiani così come gli appuntamenti musicali di Dolce Melody per accompagnare le giornate di festa.

Bambini e famiglie potranno prendere parte ai laboratori dedicati all’arte e all’antica tradizione del teatro di strada, con la magia e la maestria dei burattinai. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle 10:00 fino a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito per tutti.

Momento clou della kermesse sarà la creazione della Tavoletta di Cioccolato più lunga del mondo, realizzata con le Nocciole d’Irpinia, a cura di Antonio Tutela, artigiano e maestro del cioccolato e dei maestri cioccolatieri irpini. Un’esperienza dolcissima e da record da vivere, sempre in Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 17:00 di domenica 22 novembre.

​Bambini, ragazzi, turisti e visitatori sono invitati a partecipare alla preparazione dell’enorme tavoletta. Ritirando, inoltre, il biglietto presso le Casette della Fiera, si avrà diritto ad un delizioso assaggio. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Maria Gabriella De Matteis.

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