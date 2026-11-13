ULTIM’ORA. Scossa di terremoto nel Napoletano: magnitudo 2.6

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, 13 novembre 2026, nel Napoletano, in zona Campi Flegrei. Si tratta di un evento sismico che rientrerebbe nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi 13 novembre

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 8:22. Si sarebbe trattato di un sisma di media entità, percepito chiaramente dai residenti della zona, di magnitudo 2.6, localizzato ad una profondità di 3 km.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.