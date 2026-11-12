Ancora allarmi bomba a scuola, la nuova mail: “Siete in pericolo, ci saranno tante vittime”

Nuove mail di allarmi bomba sarebbero state inviate anche questa mattina agli indirizzi di alcune scuole italiane e riportano ancora una volta la firma di Mikhail Andropov.

Nuovi allarmi bomba nelle scuole d’Italia: la seconda mail

Dopo l’ondata di panico scatenata ieri, da Nord a Sud, anche oggi l’ignoto che si firma con lo pseudonimo di Mikhail Andropov ha inviato un messaggio intimidatorio, arrivato nelle caselle di posta di alcuni istituti del Veneto, Liguria, Umbria, Lazio e Sicilia. Al momento non risultano segnalazioni su Napoli.

“Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano. All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti” – si legge nella nuova mail resa nota da Il Mattino.

“Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone”.

“Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni. Vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.

Dal Governo spiegano che si tratterebbe di un “allarme fake” in quanto appare “evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato”. Oltre alla mail, infatti, non vi sarebbe alcun segnale specifico che si leghi ad un allarme concreto, né nessuna segnalazione di ordigni esplosi all’interno delle scuole del paese (come invece evidenziato nella mail).

Diverse scuole non hanno ritenuto opportuno nemmeno avviare le procedure di evacuazione, come nella giornata precedente, non ravvisando alcun pericolo concreto per la salute degli studenti.