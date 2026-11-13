ALLERTA METEO prorogata in Campania, temporali e rischio mareggiate: fino a quando
Nov 13, 2026 - Veronica Ronza
Previsioni meteo a Napoli e in Campania
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo vigente, di livello giallo, che sarà in vigore fino alle ore 12:00 di domani, sabato 14 novembre.
Allerta meteo prorogata in Campania fino al 14 novembre 2026
Sull’intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale a scala locale con conseguente livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico. Dalle ore 15:00 di oggi, 13 novembre, saranno in attenuazione le raffiche di vento ma il mare continuerà ad essere agitato, con possibili mareggiate lungo le coste.
Nell’avviso è richiamata l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.
“Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.