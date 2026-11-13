Due napoletani sono i campioni del mondo di pizza: “Un lavoro che ci ha ridato la vita”

Due napoletani, Vincenzo Cordella e Daniele Gagliotta, vincono il Campionato Mondiale Pizza DOC – Pizza DOC World Championship 2026, dodicesima edizione della rassegna dedicata al Mondo Pizza.

Campionato Mondiale Pizza DOC 2026: vincono 2 napoletani

Originario di Barra, nella zona est di Napoli, il 31enne Vincenzo Cordella si è aggiudicato il premio assoluto di Campione Mondiale Pizza DOC 2026 grazie alla Margherita a ruota di carro, icona della tradizione napoletana. Una storia di successo e riscatto che ha portato il pizzaiolo napoletano, oggi a capo della pizzeria Santa Rita (a Roma), ad inaugurare una straordinaria carriera.

Cordella ha iniziato a lavorare nell’arte bianca a16 anni, dopo gli anni difficili ed il percorso di recupero a Nisida. Proprio all’interno dell’istituto penitenziario minorile napoletano, infatti, ha iniziato a prendere parte ad una serie di laboratori di formazione.

“La pizza mi ha cambiato la vita, ho girato il Mondo attraverso la pizza ed è la pizza che mi ha formato e mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Ho fatto degli sbagli da ragazzo, ho pagato i miei errori e, grazie a tante persone per bene, sono riuscito a diventare un pizzaiolo. La pizza mi ha cambiato la vita e per questo, da diverso tempo, provo a supportare altri ragazzi in difficoltà come lo ero io” – ha affermato Vincenzo Cordella, fresco Campione Mondiale Pizza DOC 2026.

Per Daniele Gagliotta, invece, è un ritorno sul gradino più alto del Campionato Mondiale Pizza DOC. Dopo aver vinto l’edizione 2024 ed essersi classificato al terzo posto durante l’edizione passata, vinta dal napoletano francese Peppe Cutraro, il 34enne napoletano dei Quartieri Spagnoli si è affermato grazie alla sua provola e pepe a ruota di carro, altra pizza iconica dei pizzaioli napoletani. Oggi Daniele, che da anni fa il consulente tra il Nord ed il Sud America, ha ben 2 pizzerie a Città del Messico.

Così come per l’altro vincitore del Campionato Mondiale Pizza DOC 2026, anche per Daniele il passaggio per Nisida ha significato una rinascita e la scoperta del proprio posto nel Mondo. “Entrambi abbiamo passato momenti difficili ma grazie alla forza di volontà nostra, delle nostre famiglie e soprattutto di chi ci ha insegnato questo mestiere, oggi possiamo dire di avercela fatta a cambiare strada. La pizza ci ha ridato la vita e ci ha permesso di dare una svolta ai nostri precedenti percorsi” – ha affermato Daniele Gagliotta, poco dopo aver ricevuto tra le sue mani la tanto desiderata coppa.

Al secondo posto assoluto si è classificato il calabrese Giovanni Maltese. Terzo posto assoluto, invece, per Onelio Francini Giglio, originario di Castellammare di Stabia ma da anni residente a Lanzarote, in Spagna. Una vittoria ottenuta su poco più di 1000 pizze sfornate da oltre 600 concorrenti. Numeri per il dodicesimo Campionato Mondiale Pizza DOC che lo rendono tra i campionati di pizza, se non il primo in assoluto al Mondo, con il maggior numero di competizioni affrontate durante la gara.

I concorrenti sono arrivati al NEXT di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, da tutte le regioni d’Italia ma soprattutto da oltre 30 Paesi di tutto il Mondo. Tantissimi concorrenti, infatti, sono arrivati da USA, Australia, Portogallo, Brasile, Argentina, Canada, Egitto, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta ma soprattutto da tutta Europa.

Organizzato da Giaccoli Accademy DOC S.r.l.s, la nuova società creata da Mena Giaccoli, titolare dei marchi Pizza DOC, il Campionato si è tenuto da martedì 10 a giovedì 12 novembre 2026 negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio – Paestum.