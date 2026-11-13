“Parcheggiare non è un lusso”, l’Assemblea rilancia le sue proposte: ecco i 4 punti sul tavolo

Dopo l’apertura al confronto annunciata dal sindaco Mennella, il comitato “Parcheggiare non è un Lusso” rilancia le proprie richieste: sgravi per i residenti, agevolazioni ISEE e il ripristino della sosta gratuita a Torre del Greco.

Agevolazioni ISEE e abbonamenti: servono risposte concrete

L’Assemblea Cittadina “Parcheggiare non è un Lusso” accoglie con favore la disponibilità al confronto manifestata dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, dopo il servizio trasmesso da Mi Manda Rai 3 l’8 novembre. Una disponibilità che arriva in risposta alle richieste avanzate dagli stessi cittadini, in relazione al nuovo sistema della sosta. L’Assemblea precisa, però, che dopo l’incontro del 21 ottobre non ha ricevuto alcuna telefonata da parte del sindaco e prende le distanze dalle iniziative politiche considerate tardive e strumentali.

Tra le questioni ancora aperte c’è quella dei rimborsi e delle agevolazioni legate all’ISEE per le famiglie con redditi più bassi. Una possibilità prospettata dal sindaco al comandante Gennaro Russo, sulla quale l’Assemblea chiede ora chiarimenti.

Gli abbonamenti mensili da 80 e 100 euro continuano, infatti, a rappresentare una spesa significativa per molte famiglie. Secondo il comitato, contrastare il carovita significa intervenire anche sui costi della mobilità quotidiana, tutelando lavoratori, pensionati e cittadini con minori disponibilità economiche.

Nuovi parcheggi e ripristino della sosta gratuita a Torre del Greco

Un altro punto riguarda il piano dei parcheggi annunciato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, che sarebbe dovuto essere pronto entro la fine dell’anno. L’Assemblea chiede aggiornamenti riguardo lo stato di avanzamento del progetto e gli interventi previsti.

“Parcheggiare non è un lusso” ribadisce, inoltre, che la tutela dei lavoratori deve accompagnare qualsiasi cambiamento, salvaguardando posti di lavoro e condizioni contrattuali conquistate con la vertenza USB nel passaggio a Publiservizi S.r.l. La richiesta è quella di costruire un sistema economicamente sostenibile senza scaricare i costi sui cittadini né penalizzare chi opera nel servizio.

La richiesta resta, quindi, chiara: dare priorità al ripristino della sosta gratuita e agli sgravi per i residenti. Il confronto con il Comune dovrà tradursi in risposte verificabili e provvedimenti concreti, capaci di alleggerire una spesa che pesa ogni mese sulle famiglie di Torre del Greco.

Le quattro richiesta dell’assemblea

Le richieste dell’Assemblea, in sintesi, restano: