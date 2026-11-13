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La mamma di Domenico: “La cosa che fa più male è che mio figlio si poteva salvare”

Nov 13, 2026 - Veronica Ronza

Il piccolo Domenico con la mamma

Le parole di mamma Patrizia all’esterno del Tribunale di Napoli dove è in corso il controesame dei periti per l’incidente probatorio disposto per far luce sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, scomparso a soli 2 anni a seguito di un trapianto di cuore fallito.

La mamma di Domenico Caliendo: “Si poteva salvare”

Secondo i periti, sarebbe stato il Berlin Heart, un cuore artificiale, ad aumentare le probabilità di tenere in vita Domenico in attesa di un secondo trapianto. Una soluzione da preferire all’Ecmo, secondo la loro opinione, e che avrebbe garantito migliori probabilità di successo.

“La cosa che fa più male è che Domenico si poteva salvare ed oggi è stato ribadito. E’ una situazione che fa male. Io chiedo solo giustizia. La verità è che c’è stata negligenza, non hanno fatto il loro dovere come dovevano fare” – queste le parole di mamma Patrizia rilasciate all’Ansa.

“La cosa più grande è che non è stato salvato mio figlio dopo il trapianto, perché si poteva salvare. Sono mesi che aspettavo questo momento, lotterò finché non avrò giustizia per mio figlio. Devono pagare tutti, tutti quelli che hanno sbagliato” – ha concluso.

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trapianto di cuore
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre