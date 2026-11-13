Semafori a Torre del Greco, traffico e rischio incidenti. Forze Civiche: “Disastro. Spegneteli subito”

La questione dei semafori a Torre del Greco è fra i dibattiti più accesi in città. Dalle code di macchine chilometriche alle tempistiche inadeguate per i pedoni, l’Unione delle Forze Civiche chiede interventi immediati.

“Una città ostaggio dei semafori e gravi disagi per i cittadini”

L’installazione dei nuovi impianti semaforici, infatti, anziché migliorare la viabilità, avrebbe finito per aggravare la situazione del traffico a Torre del Greco. È questo il quadro denunciato dall’Unione delle Forze Civiche, che punta il dito contro l’amministrazione comunale. Il poco civico chiede un intervento immediato per porre fine ai disagi che stanno interessando diverse arterie cittadine.

Nel mirino dell’Unione delle Forze Civiche c’è soprattutto la gestione della circolazione lungo via Nazionale, dove la vicinanza tra la complessa rotonda di Sant’Antonio e l’impianto semaforico di via Circumvallazione avrebbe contribuito a creare un vero e proprio imbuto stradale.

«Il piano traffico varato dall’amministrazione comunale ha letteralmente paralizzato la circolazione cittadina, », si legge nel comunicato dell’Unione delle Forze Civiche, « […] Il sindaco Luigi Mennella non può, visto l’evidente disastro, restare fermo e arroccato a difesa di un provvedimento sbagliato»

Sotto accusa anche la sicurezza degli incroci

Oltre ai problemi legati alla congestione, l’Unione delle Forze Civiche solleva interrogativi sulla sicurezza dei nuovi impianti. In particolare, vengono segnalate due situazioni considerate particolarmente problematiche.

La prima riguarda l’intersezione tra via Cavallo e via Circumvallazione, dove i semafori avrebbero provocato un progressivo accumulo di veicoli fino alla rotonda di Sant’Antonio, rallentando sensibilmente i collegamenti tra periferia e centro.

La seconda criticità riguarda invece la temporizzazione delle luci semaforiche agli incroci tra via Vittorio Veneto e via Circumvallazione e tra via Benedetto Croce e via Enrico De Nicola. Secondo il movimento civico, la regolazione delle luci verdi, gialle e rosse non avrebbe eliminato le interferenze tra le diverse traiettorie dei veicoli, arrivando persino ad aumentare il rischio di incidenti stradali.

La richiesta al sindaco: spegnere subito i semafori

Di fronte a quello che viene definito un fallimento operativo, la richiesta rivolta direttamente al primo cittadino è chiara: spegnere temporaneamente tutti i semafori a Torre del Greco e procedere prima a un’analisi approfondita della viabilità.

Per l’Unione delle Forze Civiche, infatti, lo studio dei flussi e delle giuste tempistiche andava effettuato prima dell’accensione. Si sarebbe evitata, così, una situazione considerata ormai insostenibile per i torresi.

La coalizione propone, inoltre, di valutare l’impiego di moderni sistemi intelligenti per la lettura in tempo reale dei flussi veicolari, con tecnologie già utilizzate in numerose città italiane, per ottimizzare la gestione del traffico.