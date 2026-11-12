Meraviglia a Napoli, il Museo e Bosco di Capodimonte apre di sera: ingresso a 5 euro

Tornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, che si terranno il 12, 14 novembre e il 12 dicembre 2026.

Napoli, aperture serali al Museo e Bosco di Capodimonte

Il sito partenopeo accoglierà i visitatori in orario serale per quattro ore, dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30. L’ingresso ha un costo di 5 euro, eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge. Il biglietto per i giovani fino al compimento dei 25 anni, anche per le aperture serali, è acquistabile al costo di 2 euro, come nei consueti orari di visita.

Sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre 2026 (con doppia replica alle 20.00 e alle 21.00) il Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospiterà gli appuntamenti conclusivi del Festival Movimentale 2026 che riparte dopo il successo di luglio con due performance site-specific che chiudono un percorso lungo sei mesi, dedicato al dialogo tra danza contemporanea e capolavori della collezione museale.

Nelle aperture serali di giovedì 12, sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre saranno visitabili entrambi i piani del Museo, la Galleria delle Porcellane e le mostre Atlas Partenope di Andrea Fogli inaugurata il 22 ottobre e “Capodimonte ricorda Mimmo Jodice”, omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale.

Resterà chiuso, invece, il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento. Sarà possibile accedere al Museo acquistando il biglietto direttamente in biglietteria o attraverso il sito e l’App di Musei italiani. Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Giovedì 12 novembre 2026 in occasione dell’apertura serale straordinaria sarà possibile visitare la mostra Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna, realizzata dalla Fondazione Mezzogiorno e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte. La mostra si inserisce nel programma Neapolis 2500, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso il Comitato Nazionale Neapolis 2500.

Sabato 14 novembre (con doppia replica alle 20.00 e alle 21.00) il duo IgorxMoreno presenterà una performance site-specific ispirata a Ercoole al bivio di Annibale Carracci, una delle dodici opere selezionate dal museo per il progetto. Con il loro linguaggio ironico e concettuale, Igor Urzelai e Moreno Solinas trasformeranno il Salone delle Feste in un dispositivo performativo dove il mito, la scelta e la tensione narrativa del dipinto diventano materia viva, attraversata dal movimento e dalla relazione con il pubblico.

Sabato 12 dicembre (con doppia replica alle 20.00 e alle 21.00) il festival si concluderà con Hybris, la performance di Antonello Tudisco, direttore artistico di Movimentale. Ispirata a La Caduta dei Giganti di Filippo Tagliolini, l’opera indaga il tema dell’eccesso e della fragilità umana attraverso una coreografia che intreccia luce, spazio e presenza corporea. Un lavoro poetico e immersivo che chiude il festival rilanciando la vocazione di Capodimonte come luogo di sperimentazione tra arti visive e performative.