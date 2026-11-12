ALLERTA METEO in tutta la Campania, temporali e venti fortissimi: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla valido dalle ore 15:00 di oggi, 12 novembre 2026, e per le successive 24 ore in tutta la Campania.

Allerta meteo in Campania oggi 12 novembre 2026

Nell’avviso si evidenziano venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte e temporali, anche intensi. Viene richiamata anche l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

“Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile” – si legge nella nota della Protezione Civile della Regione Campania.