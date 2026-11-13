Italo Treno assume a Napoli, si cercano hostess e steward. Basta il diploma: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italo Treno, la nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità che assume nuovi dipendenti a Napoli e in diverse città d’Italia: sono aperte le candidature per la selezione di steward e hostess di bordo.

Lavoro, Italo Treno assume a Napoli: come candidarsi

Hostess e steward di bordo sono le figure chiave dell’azienda con il compito di accogliere i viaggiatori e contribuire a rendere la loro esperienza di viaggio unica, confortevole ed eccellente. Nello specifico si occupano dell’accoglienza clienti, gestione del servizio di catering a bordo, pulizia e decoro degli ambienti, fornire informazioni e supporto ai viaggiatori.

Collaborano, inoltre, con il Train Manager nelle attività operative e rappresentano lo stile e i valori del brand Italo. Tra i requisiti e le competenze richieste per svolgere il ruolo: diploma o laurea; esperienza minima di due anni nei settori turismo, trasporti o servizi alla persona; ottima conoscenza della lingua inglese; precedente esperienza a contatto con il pubblico; disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Esperienze di studio o lavoro all’estero costituiscono un valore aggiunto così come empatia e orientamento al cliente, comunicazione chiara e coinvolgente, problem solving rapido, gestione dello stress e autonomia, cura del dettaglio e attenzione al servizio, spirito di squadra.

Per i candidati che supereranno le selezioni sarà previsto l’inserimento con contratto di Apprendistato, CCAL Nuovo Trasporto Viaggiatori, livello F1, con paga lorda mensile 1526, 37 euro. Nelle prime settimane sarà necessario frequentare un percorso di formazione strutturato che inizierà in aula e proseguirà a bordo dei treni Italo, in modo tale da poter ricevere la preparazione necessaria per svolgere il servizio in totale autonomia.

Per candidarsi all’offerta di lavoro basta collegarsi alla sezione dedicata del sito ufficiale di Italo e compilare i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze lavorative. La scadenza per le candidature è fissata al 31 marzo 2027.