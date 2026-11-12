È di Torre il primo comandante Msc che ha raggiunto l’eccellenza: orgoglio d’Italia nel mondo

Si chiama Vincenzo Miele ed è di Torre del Greco il comandante di Msc Crociere diventato un vero e proprio vanto per la società e, più in generale, per la marineria italiana, per aver ottenuto, per due volte consecutive, il massimo punteggio dall’United States Public Health, l’organismo federale statunitense che si occupa della salute pubblica e della prevenzione, avendo il compito di tutelare, promuovere e far progredire la salute e la sicurezza.

Orgoglio di Torre del Greco: il primato del comandante Miele

Nell’ambito delle sue attività, il prestigioso organismo gestisce il Vessel Sanitation Program per prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive a bordo delle navi da crociera. Nel farlo, attua rigidissime ispezioni, senza preavviso, durante le quali passa al setaccio da cima a fondo le imbarcazioni che presentano almeno tredici ospiti a bordo e che fanno scalo nei porti degli Stati Uniti.

Ottenere un punteggio idoneo a superare i controlli è fondamentale, conquistare il massimo (100 su 100) rappresenta l’eccellenza ma portarla a casa per due volte consecutive è una vera e propria rarità. A riuscire in questa ardua impresa è stato proprio il comandante torrese, nonché “primo ufficiale della famosa compagnia di navigazione ad aver ottenuto per due volte consecutive il punteggio massimo nelle ispezioni United States Publich Health, che rappresenta una delle verifiche più severe dell’intero settore crocieristico mondiale”.

È quanto riportato in un attestato di benemerenza che il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha consegnato nelle mani di Miele nel corso di una cerimonia che si è svolta l’11 novembre a palazzo Baronale. Il primo cittadino, come riportato nell’attestato, ha anche evidenziato che si tratta di “un traguardo che non è soltanto un significativo successo professionale, ma rappresenta un motivo di grande orgoglio per Torre del Greco, città che continua a distinguersi per la capacità della sua gente di mare e per la tradizione di eccellenza che accompagna il nostro popolo in giro per il mondo”.

Nell’occasione il comandante Vincenzo Miele ha omaggiato il primo cittadino con un modello in scala di una delle ultime navi da crociere Msc.