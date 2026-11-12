Nuovi allarmi bomba anche a Napoli: scuole evacuate dopo la seconda mail di minaccia

Nuovi allarmi bomba sarebbero arrivati anche in alcune scuole di Napoli e provincia, facendo scattare anche stavolta interventi di evacuazione in alcuni istituti.

Nuovi allarmi bomba anche a Napoli: ancora scuole evacuate

Dopo l’ondata di panico scatenata ieri, da Nord a Sud, anche oggi l’ignoto che si firma con lo pseudonimo di Mikhail Andropov ha inviato un messaggio intimidatorio, recapitato direttamente agli istituti, simile a quello già inoltrato nella mattinata precedente. Gli avvisi sarebbero arrivati in diverse scuole del Veneto, Liguria, Umbria, Lazio e Sicilia, con diverse segnalazioni giunte anche dal centro e dalla provincia di Napoli.

In diverse aree del territorio partenopeo, sulla scia di quanto accaduto nelle ultime 24 ore, sono scattate nuovamente le evacuazioni e i controlli delle forze dell’ordine. Come rende noto l’Ansa, i genitori degli alunni minorenni sarebbero stati invitati a prelevare i propri figli dalla scuola.

Intanto proseguono gli accertamenti da parte della Digos e della Questura di Napoli per risalire alla provenienza delle mail. Intanto dal Governo sono giunte rassicurazioni in merito alla situazione: si tratterebbe di un allarme fake replicato semplicemente per scatenare una situazione di caos e panico generale ma non vi sarebbe alcun elemento concreto in relazione alla pericolosità dell’accaduto.

Nella mail, infatti, si leggerebbe di un presunto ordigno già esploso che avrebbe provocato diverse vittime. Nulla di tutto ciò, invece, nei fatti, è accaduto, così come nessuna bomba è stata rilevata all’interno dei plessi scolastici e all’interno di Palazzo Chigi.

Il testo della seconda mail

“Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano. All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti” – si legge nella nuova mail.

“Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone”.

“Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni. Vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.