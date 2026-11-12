Apre il Magico Parco del Natale: c’è il Mondo delle Fiabe, il Grinch e Casa di Babbo Natale

Dal 21 novembre 2026 il Parco del Grassano, a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento, torna a trasformarsi ne Il Magico Parco del Natale che, per la quarta edizione, darà il via a “Natale in Fiaba”, un magico villaggio animato da fiabe, spettacoli, mercatini, luminarie, giostre ed esperienze immersive, che avrà tra i suoi protagonisti Babbo Natale e il Grinch.

Natale 2026 al Parco del Grassano: tra fiabe e Grinch

Il tema scelto per il 2026 è “Natale in Fiaba”, un nuovo filo narrativo che accompagna i visitatori tra scenografie, ambientazioni ispirate al mondo delle fiabe e della fantasia, spettacoli, personaggi e installazioni pensate per rendere ancora più immersiva l’esperienza all’interno del Parco.

Il villaggio resterà aperto nelle giornate del 21 e 22 novembre, 28 e 29 novembre, dal 5 al 13 dicembre, 19 e 20 dicembre, 26 e 27 dicembre. I visitatori avranno la possibilità di vivere il Parco senza seguire un percorso obbligato, organizzando liberamente la propria visita, soffermandosi nelle aree che preferiscono e tornando più volte in quelle di proprio interesse, assistendo agli spettacoli, passeggiando tra mercatini e scenografie oppure concedendosi una pausa nelle aree ristoro.

Durante la visita sarà possibile ammirare: la Casa di Babbo Natale con consegna della letterina e fotoricordo, il Mondo delle Fiabe dedicato ai racconti più amati, lo Specchio Magico del Natale dove vivere un’esperienza interattiva con possibilità di stampa del certificato ricordo.

Il Grinch incontrerà i partecipanti lungo il percorso, pronto a comparire nei diversi angoli del Parco. Non mancheranno mercatini di Natale e casette dedicate all’artigianato, luminarie, scenografie e installazioni natalizie. Per i più piccoli sarà allestita un’area giostre e attrazioni, oltre al lancio di un laboratorio di biscotti natalizi.

Il Parco sarà animato da spettacoli, esibizioni di artisti di strada e svariati momenti di animazione. Numerosi punti street food, inoltre, offriranno ai visitatori la possibilità di degustare specialità dolci e salate. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno Scorpion e Lady Cristal, duo di illusionisti che daranno il via al Magic Circus Shoe, uno spettacolo che unisce magia, illusionismo, acrobazie e atmosfere circensi.

Spazio anche alla comicità e all’improvvisazione con Otto Panzer, clown e performer capace di coinvolgere direttamente il pubblico attraverso gag e situazioni sempre diverse. Particolare attenzione è dedicata anche all’accessibilità economica dell’evento, con biglietti sempre sotto i 10 euro, anche nei giorni festivi.

Il ticket di ingresso per gli adulti parte da 8 euro mentre i bambini pagano 5 euro. I più piccoli, di età compresa tra i 0 e i 3 anni, entrano gratis. Nelle giornate del 9, 10 e 11 dicembre sarà inoltre disponibile la Promo Family con l’ingresso di 2 adulti più 2 bambini a 20 euro.

Sono previste anche condizioni dedicate a gruppi organizzati, agenzie di viaggio, Pro Loco, parrocchie e associazioni. Sempre il 9, 10 e 11 dicembre, il Parco dedicherà tre giornate speciali alle scuole, con pacchetti a partire da 4,50 euro per alunno. La struttura dispone di ampie possibilità di parcheggio. Sono previste soluzioni organizzative anche per i gruppi che arrivano in pullman, con aree dedicate alla discesa dei passeggeri e alla sosta dei mezzi.