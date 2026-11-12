Arriva la prima Fiera di Natale a Porta Capuana: un mese di casette, stand, luci e concerti

Il 13 novembre 2026 parte il nuovo programma di iniziative a Porta Capuana che, fino a fine dicembre, animerà monumenti, teatri, spazi culturali, strade e piazze del quartiere di Napoli, tra i più ricchi di storia e identità, inaugurando anche i mercatini di Natale.

Natale 2026 a Napoli: mercatini e concerti a Porta Capuana

Saranno quattro progetti culturali e un’iniziativa fieristica natalizia a comporre il calendario degli eventi che unisce la valorizzazione del patrimonio storico e monumentale alla promozione alla cultura, all’animazione degli spazi pubblici e alla partecipazione dei cittadini.

Il programma vedrà la collaborazione tra istituzioni culturali, associazioni, artisti, tessuto economico e sociale della zona, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Porta Capuana come luogo di cultura, creatività, aggregazione, spaziando dalle arti contemporanee al cinema, dal teatro alla riscoperta dei luoghi monumentali.

Il primo dei quattro progetti è Napoli Mediterranea Festival – Il mare tra noi, ideato e diretto da Luisa Corcione, organizzato da Estudio APS con il supporto del Comune di Napoli e il contributo della Fondazione Banco di Napoli. Per tre giorni, dal 13 al 15 novembre, Porta Capuana diventerà un laboratorio diffuso di arte e partecipazione, con concerti, performance, installazioni e incontri ospitati in monumenti, teatri, musei, botteghe e spazi pubblici. La serata inaugurale del Festival, in programma venerdì 13 novembre, alle ore 20:30, presso la Fondazione Made in Cloister, vedrà la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e del coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo.

Farà inoltre tappa a Porta Capuana Al di là della Visione, festival diffuso dedicato al rapporto tra cinema, architettura, design e trasformazioni urbane, giunto alla sua sesta edizione. La manifestazione, ideata da Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello, con la direzione artistica di Valerio Caprara, si svolgerà dal 17 al 21 novembre. Promosso e sostenuto dal Comune di Napoli, organizzato da Gabbianella Club Srl, finanziato dalla Regione Campania, dalla Film Commission Regione Campania e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, il festival coinvolgerà sei sedi cittadine, tra cui Castel Capuano, con proiezioni, incontri, concorsi internazionali e workshop.

Sabato 5 dicembre si prepara a tornare per la terza edizione Il Castello Rivelato, il programma di aperture straordinarie di Castel Capuano promosso dal Comune di Napoli insieme alla Fondazione Castel Capuano. Attraverso visite accompagnate da accademici ed esperti, cittadini e turisti potranno scoprire gli ambienti dello storico castello normanno, per secoli sede delle istituzioni giudiziarie napoletane, e conoscerne il patrimonio artistico e architettonico. Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione per rendere sempre più accessibili e vissuti i grandi luoghi della storia cittadina.

Completa il programma culturale per l’area di Porta Capuana il progetto Porta Capuana in Scena –Memoria, Teatro e Comunità, a cura del Teatro Totò, con la direzione artistica di Gaetano Liguori. Attraverso due percorsi laboratoriali, rivolti rispettivamente ai bambini dai 7 agli 11 anni e ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, il teatro diventa strumento di conoscenza del territorio e di sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità ambientale, della cura degli spazi comuni e della memoria storica del quartiere. Le attività si concluderanno martedì 8 dicembre presso il Teatro Totòcon una rappresentazione pubblica che vedrà protagonisti i giovani partecipanti ai laboratori, chiamati a portare in scena il lavoro svolto durante il percorso.

Fiera di Natale a Porta Capuana

Dall’1 al 31 dicembre in piazza San Francesco a Porta Capuana arriverà la Fiera di Natale, progetto promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e realizzato dal Comitato “Luci su Porta Capuana” in collaborazione con l’associazione I Girasoli.

“Ci eravamo impegnati insieme con il Sindaco e abbiamo lavorato in questi mesi per la realizzazione della prima Fiera di Natale che potesse essere al tempo stesso valorizzazione degli spazi urbani, promozione sociale e promozione turistica. Nella piazza principale di Porta Capuana arriverà l’atmosfera del Natale con casette in legno e le tradizionali luci della festività. Il Natale a Napoli diventa sempre più diffuso e Porta Capuana, a pochi passi dalla Stazione Centrale, diventa la porta di accesso alle festività 2026″ – ha dichiarato l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato.

“La Fiera di Natale è il risultato di un dialogo costante tra cittadini e istituzioni. Il comitato Luci su Porta Capuana, con il suo presidente Giuseppe Maienza e il suo portavoce Mario D’Esposito, che ringrazio per l’impegno e la tenacia, ha avuto un’iterazione continua con il Comune di Napoli per fare rinascere questa zona della città. In uno degli incontri è stato proposto questo progetto e subito ci siamo attivati per farlo diventare realtà, convinti che sia un ottimo motivo, non solo per i tantissimi turisti che scelgono Napoli come meta per le vacanze ma anche per i cittadini che abitano in altri quartieri, per scoprire il nuovo Natale di Porta Capuana“.