La Chirurgia Robotica Pediatrica di Napoli eccellenza d’Europa: il prestigioso premio

Un altro grande riconoscimento per la sanità partenopea: la Chirurgia Robotica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha conquistato un prestigioso riconoscimento internazionale. A ricevere il premio è stato il professor Ciro Esposito.

Chirurgia robotica pediatrica di Napoli premiata in Galles

Il professor Esposito, direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda, è stato insignito della “Dragon’s Cup” al congresso della British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons (BAPES), svoltosi a Cardiff il 5 e 6 novembre, per aver istituito a Napoli il primo Master europeo di chirurgia robotica pediatrica e per il contributo dato alla diffusione di questa tecnologia in Europa.

Al centro del riconoscimento c’è il PROMASTER (Pediatric Robotic Master), un percorso di alta formazione giunto alla quarta edizione che ha già formato oltre 100 chirurghi pediatri provenienti da tutto il mondo. Il successo dell’iniziativa è testimoniato anche dalle richieste di partecipazione: oltre 100 specialisti sono attualmente in attesa per poter accedere alle prossime edizioni.

Il Master, organizzato in collaborazione con la professoressa Maria Escolino, prevede un anno di formazione, oltre 150 ore di insegnamento e il coinvolgimento di 75 docenti internazionali. Alle lezioni teoriche in lingua inglese si affiancano simulazioni alla console robotica, esercitazioni pratiche, periodi di formazione nelle sale operatorie di centri internazionali e un esame finale teorico-pratico. Il programma gode del patrocinio delle principali Società scientifiche internazionali di chirurgia e urologia pediatrica.

«Il successo del PROMASTER è un successo di tutta la Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II» – sottolinea il prof Esposito, che a Cardiff ha tenuto anche la prestigiosa Azad Najmaldin Keynote Lecture sullo sviluppo della robotica pediatrica e sulla formazione dei chirurghi europei.

Ma l’innovazione non si ferma alla formazione. Al Policlinico Federico II è atteso un nuovo sistema robotico progettato specificamente per la chirurgia pediatrica, con strumenti miniaturizzati che consentiranno di eseguire interventi di elevata precisione anche su bambini di pochi chilogrammi di peso.

«Il riconoscimento assegnato a Cardiff conferma così il ruolo di Napoli nella formazione internazionale dei chirurghi pediatrici e nello sviluppo di tecnologie destinate a rendere sempre più precisi e meno invasivi gli interventi sui pazienti più piccoli» – conclude il prof. Esposito.