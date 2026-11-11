Trasformare un elemento di forza del cancro in un punto di debolezza: scoperta a Napoli

Un nuovo studio sui tumori, condotto dai ricercatori del CEINGE e dall’Università Federico II, evidenzia nuove opportunità terapeutiche legate all’instabilità cromosomica, sperimentando come un punto di forza del cancro possa trasformarsi nella sua più grande debolezza.

Tumori, la scoperta a Napoli: un punto di debolezza

L’instabilità cromosomica, uno dei tratti distintivi di molti tumori aggressivi, potrebbe diventare il tallone d’Achille del cancro: è quanto emerge dalla review scientifica “Chromosomal instability in cancer: sources, consequences and new therapeutic opportunities”, pubblicata sulla rivista Signal Transduction and Targeted Therapy da Angela Flavia Serpico e Domenico Grieco, ricercatori del CEINGE-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore di Napoli e del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nota con l’acronimo CIN (Chromosomal Instability), l’instabilità cromosomica è caratterizzata da un elevato tasso di errori genetici che si verificano durante la divisione cellulare. Da anni gli scienziati sanno che questo fenomeno svolge un ruolo cruciale nello sviluppo dei tumori in quanto favorisce la crescita incontrollata delle cellule cancerose, la diffusione delle metastasi e la comparsa di resistenze alle terapie.

La ricerca, condotta a Napoli, mostra anche l’altra faccia della medaglia, ovvero quanto questa apparente forza rappresenti anche una significativa fragilità per le cellule tumorali. A spiegarlo è il professor Grieco: “L’instabilità cromosomica genera un vero e proprio caos genetico all’interno delle cellule. Nelle cellule sane, un livello così elevato di danno al DNA e di errori nella distribuzione dei cromosomi porta generalmente alla morte cellulare. Le cellule tumorali, invece, riescono ad adattarsi sviluppando specifici meccanismi che consentono loro di sopravvivere“.

Le cellule cancerose, infatti, svilupperebbero specifiche “vie di tolleranza” che permetterebbero loro di convivere con una costante distorsione genetica, diventando paradossalmente dipendenti da questi stessi meccanismi per la propria sopravvivenza. Secondo la review, la crescente comprensione dei meccanismi molecolari che sostengono la CIN sta consentendo di individuare vulnerabilità specifiche dei tumori. L’obiettivo sarà quello di creare una mappa di queste specifiche vie di tolleranza e di gettare le basi per una nuova generazione di terapie bersaglio, progettate per eliminare in modo selettivo i tumori con instabilità cromosomica risparmiando i tessuti sani.

Accanto alle prospettive terapeutiche, stanno compiendo notevoli passi avanti anche le tecnologie diagnostiche. Gli strumenti oggi disponibili permettono di misurare e monitorare con crescente precisione il livello di instabilità cromosomica all’interno dei singoli tumori, fornendo informazioni sempre più dettagliate sul loro profilo genetico.

Questa evoluzione apre la strada a un’oncologia sempre più personalizzata: conoscere il grado e le caratteristiche dell’instabilità cromosomica di ciascun tumore potrebbe infatti aiutare i clinici a individuare le strategie terapeutiche più efficaci per ogni paziente.

La review evidenzia quindi un cambio di prospettiva significativo nella ricerca oncologica: un fenomeno tradizionalmente considerato uno dei principali motori dell’aggressività tumorale potrebbe diventare un bersaglio privilegiato per le terapie del futuro, trasformando uno dei maggiori vantaggi del cancro nella sua principale vulnerabilità.