“Di voi rimarranno ossa e sangue”: il testo completo dell’allarme bomba alle scuole

Sono in corso gli accertamenti sul presunto autore dell’email inviata ad oltre 300 scuole d’Italia, comprese quelle situate a Napoli e provincia, che ha dato il via ad un’ondata di allarmi bomba in tutto il paese.

Allarmi bomba, il testo dell’email: “Di voi rimarranno ossa”

Un testo di minaccia verso l’intero popolo italiano a firma di un certo Mikhail Andropov, un nome già noto alle cronache europee: nelle scorse settimane è, infatti, comparso nei messaggi di minaccia alle emittenti televisive e alle compagnie aeree europee (costrette, per precauzione, a dirottare i voli in programma).

Si tratterebbe, tuttavia, non di un soggetto realmente identificato con questo nome ma di uno pseudonimo utilizzato probabilmente per depistare gli investigatori. Intanto la Premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione speciale a Palazzo Chigi prevista per oggi alle 16:00.

Di seguito il testo completo dell’email recapitata direttamente agli indirizzi di posta elettronica dei singoli istituti: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”.

“Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionato in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Al momento, tuttavia, nessun materiale riconducibile ad ordigni esplosivi è stato rintracciato. Diverse scuole sono state, però, evacuate a fini precauzionali.