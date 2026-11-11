“Vi annienteremo, genocidio contro italiani”: allarmi bomba anche nelle scuole di Napoli

Numerosi allarmi bomba avrebbero portato all’evacuazione di studenti e personale scolastico nelle scuole di Napoli e provincia. Secondo una prima ricostruzione, mail anonime sarebbero giunte nella posta elettronica di oltre 300 scuole d’Italia, facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

Allarmi bomba nelle scuole di Napoli e d’Italia: cosa succede

Stando a quanto rende noto l’Ansa, al momento sembrerebbero interessati diversi istituti tra il centro, Monte di Dio, Vomero, Torre Annunziata, Castello di Cisterna e altre zone di provincia. Nel mirino dei presunti autori svariate realtà scolastiche collocate in tutta Italia.

“Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi” – sarebbe questo il testo, a firma anonima, inviato tramite mail ad alcuni istituti coinvolti.

Il mittente si firmerebbe cone un presunto esponente di una organizzazione terroristica. La comunicazione avrebbe fatto scattare misure precauzionali e accertamenti delle autorità, in misura preventiva, anche se al momento pare che nessun ordigno sia stato ritrovato negli istituti.

“Ho posizionato la bomba in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa. Inoltre abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del primo ministro” – reciterebbe ancora il messaggio. Scuole evacuate anche a Roma, Venezia, Varese e altre grandi città.

“C’è il rischio di creare allarme ed è fin troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti di oggi a disposizione, mandare una email a una scuola, un asilo o una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perchè non sempre ci sono strategie di paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi che, in un momento come questo, non vedono l’ora di scatenare il terrore in una città” – ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.