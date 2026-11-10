Cittadella dello Sport basket, crollo nell’ultimo quarto: a Baronissi arriva il terzo ko in DR2
Nov 10, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Terza partita e terza sconfitta per il Cittadella dello Sport Basket che cade sul campo di Baronissi 69-55. Un impatto con la DR2 quindi che non è stato dei migliori per la squadra di Torre del Greco.
La cronaca della partita
La squadra tiene botta per i primi due quarti di gioco, dove le rane riescono a creare anche un certo margine sull’avversario: la prima frazione infatti finisce 10-20 per gli ospiti. Tuttavia, già dal secondo quarto di partita, i padroni di casa iniziano ad accelerare il ritmo e si avvicinano pericolosamente alla compagine di Torre del Greco: si va negli spogliatoi sul 30-32, un primo tempo molto equilibrato.
Nel secondo tempo il Baronissi alza i giri del motore, ma il Cittadella continua a restare in partita. Il tracollo totale arriva nell’ultima frazione di gioco, dove un visibile calo delle rane (solo tre punti messi a segno) permette al Baronissi di salire in cattedra e vincere la partita con più di 10 punti di vantaggio. C’è rammarico per i ragazzi di coach Argento che fin da subito devono cercare una vittoria per muovere la classifica.
L’appuntamento con la DR2 è il 15 novembre alle 19:30 presso la Tensostruttura la Salle contro il Basket Ponte.