Da Mosca: “L’Ucraina ha attaccato la Russia usando terminali israeliani fatti a Caserta”

Droni ucraini guidati da antenne satellitari israeliane che, almeno in parte, sarebbero state assemblate in Italia. È la notizia che da qualche giorno rimbalza tra i canali militari russi e che l’11 novembre è arrivata sulla stampa italiana. Al centro ci sono i terminali HiSKY, in particolare il modello SmartLITE Sirius 16×16 Ku che, secondo Mosca, Kiev starebbe usando per guidare i suoi droni a lungo raggio dentro il territorio russo. Kiev, finora, non ha confermato.

Tutto parte da un video del 29 ottobre diffuso dal centro analitico russo KCPN (Centro di coordinamento per l’assistenza a Novorossiya), che sostiene di aver ottenuto un terminale rimosso da un drone ucraino ad ala fissa. Secondo la ricostruzione che sta circolando, l’etichetta riporterebbe il logo dell’israeliana HiSkySat e l’indirizzo di uno stabilimento in provincia di Caserta.

Cos’è HiSKY e perché Kiev potrebbe usarla al posto di Starlink

HiSKY è un’azienda israeliana nata nel 2015 per l’internet ad uso civile, poi spostatasi in gran parte su applicazioni militari, con una filiale britannica, hiSkySat Ltd, e un centro di ricerca a Harwell, nell’Oxfordshire. Il terminale è un’antenna piatta a schiera con 256 elementi e modem integrato, che orienta il fascio elettronicamente senza parti mobili. Può agganciarsi a satelliti commerciali di operatori diversi, come Intelsat (oggi del gruppo SES), Hispasat, Hughes o Spacecom, passando dall’uno all’altro quando il segnale viene disturbato.

Il vantaggio per Kiev sarebbe l’indipendenza da SpaceX. Starlink non funziona in territorio russo per scelta della società, e il 14 ottobre il servizio militare Starshield è stato limitato per gli oggetti che viaggiano oltre i 160 chilometri orari, penalizzando i droni veloci. Le antenne HiSKY sono molto meno performanti, con velocità di download che secondo alcune stime sono oltre cento volte inferiori, ma bastano per video, telemetria e comandi. Il consulente ucraino Serhii «Flash» Beskrestnov ha commentato la notizia senza né confermarla né smentirla, osservando che simili tecnologie «non sono più uniche».

Marcianise e il ruolo italiano

Il legame con l’Italia è documentato dal punto di vista industriale. Nel 2023 HiSKY ha avviato, tramite una partnership con la filiale italiana di Jabil, la produzione di una versione mini dei suoi terminali nello stabilimento di Marcianise, vicino a Caserta. Da agosto 2025 il sito è passato a Tme Assembly Engineering, con il previsto ingresso di Invitalia. Non è però ancora chiaro né accertato se da lì siano usciti terminali poi arrivati in Ucraina.

C’è anche una conferma di tipo politico: fonti della Difesa italiana hanno detto a Il Foglio che l’Italia starebbe lavorando a questa collaborazione. Resta da capire in quale forma e con quali garanzie, trattandosi di tecnologia a duplice uso, cioè civile e militare. Tra le fonti consultate non risultano dichiarazioni ufficiali del governo che confermino forniture dirette dall’Italia all’Ucraina.

Malofeev e le minacce russe: cosa è verificato

La questione è finita nel mirino di Mosca. L’imprenditore russo Konstantin Malofeev, fondatore del canale Tsargrad e colpito da sanzioni occidentali, ha dichiarato in un’analisi del 30 ottobre che un drone dotato di HiSKY sarebbe praticamente impossibile da disturbare, e ha avvertito che la Russia deve aspettarsi un uso di massa di droni con questo sistema di comunicazione spaziale, che «non appartiene a Musk, ma all’Europa». Alcune ricostruzioni giornalistiche parlano di possibili ritorsioni contro Roma, ma al momento si tratta di mere ipotesi.

Il quadro, quindi, è questo. Sono confermati la produzione di mini terminali HiSKY a Marcianise e il lavoro italiano sulla collaborazione. Sono attribuiti da fonti russe e non confermati da Kiev l’uso di questi terminali sui droni ucraini e il ritrovamento del terminale con l’etichetta italiana. Un’analisi ucraina del gruppo DP Defpulse parla di utilizzo «non del tutto confermato ma altamente probabile». Fino a prove indipendenti, la presenza di componenti italiani sui droni di Kiev resta un’ipotesi molto discussa, non un fatto accertato.