Un viaggio che si snoderà dall’inverno alla primavera, alla scoperta delle bellezze, della storia e delle tradizioni di Torre del Greco. È questo lo spirito di “Le Stagioni della Campania – Dal Mare al Vesuvio”, il progetto promosso dai Comuni di Torre del Greco, capofila dell’iniziativa, Ercolano e Trecase.

Torre del Greco protagonista de Le Stagioni della Campania

Le Stagioni della Campania propone un calendario ricco di appuntamenti che punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio vesuviano.

Per Torre del Greco il progetto rappresenta una preziosa occasione per raccontare la propria identità attraverso luoghi simbolo, tradizioni artigianali, testimonianze archeologiche e itinerari legati al mare e al Vesuvio.

Il percorso si aprirà il 12 novembre 2026, alle 11:30, con “L’Oro rosso di Torre del Greco”, seguito il 9 dicembre da “Corallari. Storie di mare, uomini e tradizioni”. Ma sarà soltanto l’inizio. Il programma, infatti, prevede altri numerosi appuntamenti che proseguiranno fino a marzo 2027.

Da gennaio a marzo: un viaggio fra natura, gastronomia a arte

Il 17 gennaio 2027, dalle 9:30 alle 13:30, i riflettori si sposteranno sul Litorale Archeologico e Villa Sora. La visita guidata permetterà di scoprire l’area archeologica della villa e le Terme del Ginnasio, concludendosi con una degustazione di vini Vesuvio DOC e specialità marinare.

Il 23 gennaio, dalle 9:30 alle 15:30, spazio agli Ipogei Sotterranei ed Ecclesiastici: un itinerario nella memoria della città risorta dopo l’eruzione del 1794, dall’Ipogeo di Santa Maria del Principio a quello delle Anime. Il programma comprenderà anche un aperitivo a Palazzo Baronale, una passeggiata lungo via Cappuccini e la visita al Museo MAC3.

In primavera, il 21 marzo, dalle 9:30 alle 13:30, sarà possibile visitare Villa delle Ginestre, storica dimora che ospitò Giacomo Leopardi. Il percorso interesserà la villa e il suo parco, con un aperitivo e una degustazione di vini locali.

Archeologia, arte, letteratura, artigianato, paesaggio e gastronomia diventano così i protagonisti di un racconto corale che mette al centro la città e le sue eccellenze. Un lungo periodo per celebrare Torre del Greco, riscoprirne le radici e valorizzarne l’identità, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni per conoscere e vivere il territorio in tutte le stagioni.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.vesuvionatura.it, a partire dalla settimana precedente ciascun evento.