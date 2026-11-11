MotorSud, la storia di Antonello: dalle consegne in Vespa al sogno che si avvera dopo aver toccato il fondo

Quella di MotorSud è la storia di un imprenditore che non ha mai smesso di credere nel proprio sogno e nelle proprie passioni: la storia di chi ha toccato il fondo ed oggi racconta la sua crescita personale e professionale.

Dove comincia il sogno, la storia di MotorSud

Ci sono sogni che nascono quando si è ancora bambini e che, nonostante le difficoltà, continuano ad accompagnarci per tutta la vita. A volte rimangono chiusi in un cassetto per anni, altre volte diventano un’ossessione, qualcosa a cui non si riesce a rinunciare.

Per Antonello Tonzino, fondatore di Motorsud, il mondo delle automobili non è mai stato soltanto un mestiere: è una passione che porta con sé da quando aveva appena otto anni.

“Sono nato nel mondo delle automobili. Da piccolo saltavo sulle macchine, volevo smontarle, già allora mi piacevano. Questo mestiere ce l’ho nel sangue”, racconta.

E non è un modo di dire: Antonello cresce nella società di autodemolizioni di famiglia che però, ad un certo punto, si sfalda ed ognuno prende la propria strada.

Dalla Vespa ai primi ricambi: tutto è cominciato così

I primi passi non sono stati quelli di una grande azienda, né di una struttura organizzata. Antonello si trova a partire praticamente da zero: acquistava automobili, le sistemava e le rivendeva. Quando arrivava una richiesta, cercava il ricambio necessario e lo consegnava personalmente.

Il suo primo vero mezzo di lavoro era una Vespa Piaggio 125, che conserva ancora oggi come un cimelio.

“Con la Vespa, tra acqua e vento, andavo a distribuire i ricambi. Mi ‘portavo a casa la giornata’, ma non mi bastava. Mi chiedevo: se so fare questo mestiere, perché non devo ricominciare a farlo davvero?“.

La svolta arriva grazie a un’opportunità familiare. Un cugino gli propone di utilizzare un negozio sfitto a Torre del Greco. Antonello non ha neppure la disponibilità economica per affrontare i costi, ma trova qualcuno disposto a credere nelle sue capacità.

Quel piccolo locale diventa il punto di partenza di una nuova attività. Le richieste aumentano, i clienti cominciano a tornare e Antonello riesce a trovare anche quei ricambi che sembravano introvabili.

Ma nella sua testa c’è un progetto ancora più grande: tornare nel mondo dell’autodemolizione, realizzando finalmente una struttura tutta sua.

Il 2017, l’anno in cui sembrava tutto perduto

Non sempre, però, la strada verso un sogno procede nella direzione sperata. Il 2017 rappresenta per Antonello il momento più difficile.

A seguito di controlli e di problematiche legate alle autorizzazioni, l’attività viene sottoposta a sequestro e chiusa. Contemporaneamente, anche la sua abitazione, realizzata anni prima senza le necessarie autorizzazioni, viene coinvolta in una vicenda che porta alla demolizione.

Due superficialità di gioventù, due colpi durissimi, arrivati proprio mentre la famiglia si preparava ad accogliere il secondo figlio.

“In quel momento mi è crollato il mondo addosso. Mi avevano chiuso l’attività e stavano buttando giù anche casa. Mia moglie era incinta del nostro secondo figlio e io mi sentivo completamente perso. Ho avuto quasi 40 di febbre e non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto”.

È uno di quei momenti in cui anche le certezze più profonde sembrano vacillare. Ma proprio quando tutto sembra finito, Antonello decide che quella non sarà la conclusione della sua storia.

“A un certo punto mi sono detto: non devo darle vinta“. E ricomincia a cercare una strada.

Quaranta giorni in giro alla ricerca di un nuovo inizio

Nel 2017 Antonello trascorre settimane alla ricerca di un capannone dove poter realizzare il suo progetto. Gira, cerca, valuta possibilità. Per circa quaranta giorni, racconta, praticamente non riesce a stare a casa.

Il sogno di trovare un capannone si scontra con le difficoltà familiari, anche economiche. La ricerca lo porta a Sarno, dove individua un capannone che in quel momento è ancora occupato. “Il proprietario mi aveva detto che, forse, l’affittuario non avrebbe proseguito.”

Quando arriva la telefonata del proprietario, la possibilità diventa finalmente concreta. Ma c’è un altro ostacolo: come sostenere un affitto di circa 3.000 euro al mese senza avere ancora avviato l’attività?

“Avevo una sola macchina, era tutto quello che mi era rimasto. Ho preso i soldi ricavabili da quella macchina, ho anticipato tre mensilità e mi sono buttato. Nel capannone c’erano ancora tantissime cose da fare: bisognava realizzare il massetto, sistemare gli spazi. Ma io ci credevo“.

È una ripartenza fatta di sacrifici, investimenti e tanta incertezza. Non c’è una strada già tracciata, ma soltanto la convinzione di voler tornare a fare quello che Antonello ha sempre saputo fare.

La lezione più importante: lavorare in regola per avere la tranquillità

La nuova attività a Sarno richiede tempo e pazienza. Per quasi due anni Antonello continua a portare avanti anche il piccolo punto vendita di Torre del Greco e la vendita di ricambi attraverso internet, mentre lavora per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla nuova struttura.

Poi, finalmente, arriva il momento tanto atteso. “Dopo quasi due anni abbiamo ottenuto le autorizzazioni. Possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. Oggi siamo tutti in regola e abbiamo tutte le autorizzazioni necessarie“.

Un passaggio che, nella sua storia personale, assume un significato ancora più profono. Perché le difficoltà affrontate gli hanno lasciato una consapevolezza che oggi vuole trasmettere anche ad altri imprenditori, soprattutto ai più giovani.

“Prima di aprire un’attività fate tutte le licenze e tutte le autorizzazioni. È la cosa fondamentale. Quando sei in regola lavori tranquillo, soprattutto con te stesso. La cosa più bella è proprio la pace interiore”.

Non è soltanto una questione burocratica, ma una lezione imparata sulla propria pelle: costruire qualcosa di importante significa anche farlo su basi solide, senza scorciatoie.

Motorsud, un sogno che continua a crescere

Da quel nuovo inizio, il percorso di Antonello non si è fermato. Dopo la struttura di Sarno, arriva un altro traguardo: l’apertura di un ulteriore punto vendita a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove integra la vendita di ricambi all’attività di noleggio auto e moto.

Motorsud diventa così il risultato di un percorso iniziato tanti anni prima, quando un bambino di otto anni saliva sulle automobili per curiosità e passione, e proseguito con una Vespa utilizzata per consegnare ricambi.

Una rivincita con la vita alla quale, oggi, Antonello guarda senza dimenticare da dove è partito. E quella vecchia Vespa, custodita da trent’anni, oggi fa compagnia a tantissime auto d’epoca, una delle sue più grandi passioni.

Ma continua a rappresentare molto più di un semplice ricordo: è il simbolo di un mestiere, di una passione e di tutti i sacrifici che hanno permesso di arrivare fin qui.

Il suo messaggio finale è rivolto soprattutto a chi sta attraversando un momento difficile, a chi ha un progetto nel cassetto ma teme di non riuscire a realizzarlo. “Credeteci. Se ci credete davvero, supererete ogni ostacolo”.

MotorSud, dove si trova e contatti

Ecco i contatti e gli indirizzi dei tre punti vendita MotorSud:



Tel. 081 19916900

Magazzino ricambi, accessori, olio auto e moto: Tel. 376 0016275

Noleggio: Tel. 376 0016268

Sede di Torre del Greco: Via Nazionale 644 – Tel. 348 9017467

Sede di Sarno: Via Ingegno 25 – Tel. 376 0281713

Sede di Vico Equense: Via San Ciro 15

Sito Web: www.motorsudricambi.com

Facebook: MotorSud

Instagram: motorsud_sarno

Tiktok: motorsudsarno