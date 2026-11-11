Chi è Mikhail Andropov: la firma delle mail con gli allarmi bomba nelle scuole e sui voli

Nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026 centinaia di scuole italiane hanno ricevuto una mail con oggetto «Avviso di pericolo» che annunciava la presenza di una bomba. Il messaggio, arrivato intorno alle 9.50 a circa 300 istituti da Nord a Sud (con numeri in continuo aggiornamento), è firmato Mikhail Andropov. Sono scattate evacuazioni e bonifiche degli artificieri. Ma chi è Mikhail Andropov? La risposta, al momento, è semplice: nessuno lo sa.

Quello che si conosce è soltanto la firma. Il mittente si presenta come «leader del Vilayat di Misoginistan», un luogo che è inventato e non identifica alcun territorio, forse scelto per assonanza con la parola «misogino». Anche il nome è sospetto: richiama Yuri Andropov, storico leader sovietico, ma gli osservatori non sanno dire se sia un indizio su una possibile regia russa o un tentativo di depistare verso Mosca.

Dai voli alle redazioni: dove era già comparsa la firma

Il nome Mikhail Andropov non è nuovo. Era già comparso nelle rivendicazioni delle minacce che nei giorni scorsi hanno riguardato decine di voli in Europa. Una mail con la stessa firma è poi arrivata a emittenti e giornali di Irlanda, Gran Bretagna e Bulgaria, a 18 testate secondo il Financial Times, annunciando che quello era «solo l’inizio» e minacciando nuove ondate di attacchi a trasporti e infrastrutture.

Le prime mail, spesso identiche nel testo, erano invece firmate dai «Combattenti dello Stato maschile», riferimento al movimento ultranazionalista e misogino russo Male State, fondato nel 2016. Il suo fondatore, Vladislav Pozdnyakov, ha però negato ogni coinvolgimento, sostenendo che il movimento non esiste più dal 2021. Non è dunque chiaro se la sigla sia reale, ripresa a scopo di propaganda o semplicemente un travestimento.

Cosa diceva la mail e da dove sarebbe partita

Il testo inviato alle scuole è un messaggio di minaccia generica: parla di un «genocidio contro gli italiani», dice di aver lasciato un ordigno nell’edificio e arriva a dichiarare di aver piazzato una bomba nell’auto del presidente del Consiglio. Le verifiche delle forze dell’ordine non hanno però individuato alcun pericolo concreto: si tratta, finora, di allarmi infondati e dal tono volutamente estremo, scritti per terrorizzare.

Secondo le prime ricostruzioni, la mail sarebbe partita da un indirizzo appartenente alla Dayeh University, ateneo della contea di Changhua, a Taiwan. Questo dato, però, non dice dove si trovi davvero chi scrive: gli investigatori ritengono che i messaggi possano essere partiti da indirizzi compromessi o da servizi che garantiscono l’anonimato. Anche la premier Giorgia Meloni ha spiegato che non emerge alcun elemento di pericolo reale e che le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia volta a generare allarme, convocando una riunione a Palazzo Chigi.

Le indagini e le piste: guerra ibrida o emulazione?

Sul caso indagano le Procure di Roma, Milano e Busto Arsizio, con fascicoli per procurato allarme contro ignoti. Il coordinamento è affidato alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mentre sono al lavoro Polizia postale, Digos e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È stata attivata la cooperazione internazionale per risalire a server e indirizzi Ip, con Europol pronta a supportare le autorità. Per alcune testate si tratterebbe di swatting, cioè di falsi allarmi inviati con account rubati o anonimizzati, che richiedono pochi mezzi.

Le ipotesi sono ancora aperte. Alcuni analisti parlano di guerra ibrida e collegano gli allarmi bomba agli attacchi informatici contro i frigoriferi dei supermercati, rivendicati da gruppi come NoName057(16), ma fonti vicine ai fascicoli precisano che per ora non ci sono elementi concreti per attribuire le azioni a gruppi filorussi, e Mosca ha smentito. Non si esclude nemmeno che dietro le mail ci siano lupi solitari che agiscono per emulazione. Fino a quando le indagini non daranno risposte, Mikhail Andropov resta un nome senza volto: una firma usata per seminare paura, più che l’identità di un autore.