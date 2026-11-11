Natale, oltre 52 eventi gratis a Napoli tra visite mozzafiato, concerti e presepi: programma

Torna “Vedi Napoli Sacra e poi Muori”, la rassegna che dal 12 novembre al 30 dicembre 2026 proporrà 52 appuntamenti gratis tra itinerari guidati, convegni, dibattiti, concerti e spettacoli.

Vedi Napoli Sacra 2026: oltre 52 eventi gratis a Napoli

La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli ramo ETS, per la sua quinta edizione sceglie la pace come filo conduttore del viaggio verso il Natale, proponendo un racconto dell’anima più intima della città attraverso i luoghi della fede, la musica, le tradizioni e un patrimonio artistico che custodisce secoli di storia.

Il programma completo è stato presentato alla stampa nella Chiesa di Donnaregina Vecchia. L’ampio calendario si divide in tre sezioni: “Ri-costruire la Pace”, il Festival della Pace e il Premio Internazionale Pellegrini di Pace con incontri, testimonianze e iniziative culturali dedicate alla fraternità, alla dignità umana e al confronto tra popoli e religioni; Napoli Musica Sacra Festival con concerti dedicati; Accogliere la Pace con visite guidate gratuite, a cura del MUDD Museo Diocesano Diffuso, alla scoperta di chiese, complessi monumentali e luoghi meno conosciuti del patrimonio sacro napoletano.

La rassegna si concluderà il 30 dicembre alle 9:00 nella Chiesa di Donnaregina Vecchia e Nuova con la cerimonia di premiazione a cura del Cardinale Don Mimmo Battaglia e Inno Pellegrini di pace a cura del maestro Carlo Morelli. Nell’ambito della kermesse ritorna anche la Natività a grandezza naturale in Piazza Municipio, ispirata alla tradizione presepiale napoletana del Settecento e realizzata dai maestri presepiali di San Gregorio Armeno.

Il programma

RI-COSTRUIRE LA PACE: CINQUE AZIONI PER UN PERCORSO CONDIVISO

Cercare, vedere, restare, attraversare, ricominciare. Sono le cinque azioni che accompagnano il percorso «Ri-costruire la Pace», pensato per mettere in relazione esperienze e sensibilità differenti, coinvolgendo il mondo della cultura, del giornalismo, della Chiesa, del terzo settore e della società civile. L’obiettivo è aprire spazi di confronto nei quali la pace possa essere affrontata non soltanto come assenza di conflitto, ma come costruzione quotidiana di relazioni fondate sull’ascolto, sul rispetto dei diritti e sulla responsabilità verso le persone più fragili. Gli eventi in programma sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione.

12 novembre | ore 10 · 13, 14 e 15 novembre | ore 17.30

Prima giornata: Chiesa della Pietrasanta

La Notte dei Filosofi, XI edizione, a cura dell’Associazione Filosofia fuori le Mura, ideata e diretta da Giuseppe Ferraro

12 novembre | ore 11.30

Chiesa di San Giovanni Maggiore

Tommaso Montanari presenta la mostra fotografica Holy Mothers of Gaza di Eduardo Castaldo



14, 15, 21, 22, 28 e 29 novembre; 5, 6, 12, 13, 19, 20 e 27 dicembre | ore 9.30–17.30 (per prenotazioni www.pellegrinidipace.org)

Basilica di San Pietro ad Aram, corso Umberto I, 292

Percorso di valorizzazione del patrimonio sacro: visite guidate gratuite alla Cripta di Santa Candida

1° dicembre | ore 9.30–13.30

Chiesa di Donnaregina Nuova

Convegno “In un tempo di conflitto… libertà di stampa”, a cura di Walter Medolla, con Guido Pocobelli Ragosta, Andrea Mazzucchi e monsignor Gennaro Matino

7 dicembre | ore 17.30

Chiesa di Donnaregina Vecchia

Inaugurazione della mostra presepiale e del Presepe del Premio Pellegrini di Pace, a cura dell’Associazione Presepistica Napoletana

7 dicembre | ore 18

Chiesa di Donnaregina Nuova

Reading Il pastore della Meraviglia, a cura di monsignor Gennaro Matino

17 dicembre | ore 18.30

Chiesa di Donnaregina Nuova

Reading su San Francesco d’Assisi, a cura di Mariano Rigillo

Dal 18 al 24 dicembre e il 27 dicembre | ore 9.30–18

Basilica di San Pietro ad Aram

Mostra CONVIVIUM – Il cibo come pratica di pace, a cura di Yvonne De Rosa

Festival della Pace e Premio Internazionale Pellegrini di Pace

28 dicembre | ore 9.30

Complesso di Donnaregina

Giornata delle scuole, inaugurazione della Vela della Pace e incontro con Blasco Pisapia

28 dicembre | ore 18.30

Chiesa di Donnaregina Nuova e Vecchia

Concerto pianistico di Monica Leone

29 dicembre | ore 9.30

Complesso di Donnaregina

Giornata delle università, incontri e testimonianze con gli Atenei

29 dicembre | ore 20

Chiesa di Donnaregina Nuova

Festival della Pace – Giornata delle Università

Incontri e testimonianze con gli Atenei e concerto serale

30 dicembre | ore 9

Complesso di Donnaregina

Giornata conclusiva, incontro dei sindaci della pace e cerimonia del Premio Internazionale Pellegrini di Pace, con il cardinale Domenico Battaglia ed esecuzione dell’inno Pellegrini di Pace, a cura del maestro Carlo Morelli

NAPOLI MUSICA SACRA FESTIVAL: LA MUSICA TRA MEMORIA E NUOVE VISIONI

Sarà la quinta edizione del Napoli Musica Sacra Festival ad aprire il percorso musicale della rassegna, con otto concerti ospitati in alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio religioso e artistico cittadino. Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti

14 novembre | ore 20

Basilica Santuario del Carmine Maggiore

Stabat Mater di Karl Jenkins, con Coro Vocalia, Orchestra Discantus, Maria Pia De Vito e la direzione di Luigi Grima.

15 novembre | ore 18

Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli

Ombra e Luce, con Sibilla Armoniosa Ensemble e Valentina Varriale

19 novembre | ore 20

Chiesa di Santa Caterina a Formiello

Lode e Mistero, con Ars Cantica Choir diretto da Marco Berrini

20 novembre | ore 20

Chiesa di Donnaregina Nuova

Per ogni tempo, con Arsenale Sonoro, Francesca Aspromonte e Boris Begelman

21 novembre | ore 18

Chiesa di Sant’Eligio

Grazia e Devozione, con il Gruppo Barocco del Conservatorio San Pietro a Majella, Arianna Pecoraro, Maria Francesca Sangiovanni e Alessandro De Carolis

26 novembre | ore 18

Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella

Ricordo di Francesco Vizioli, con Stefano Vizioli, Vincenzo De Gregorio, Gaetano Panariello, Paola Volpe, Stefania Cafaro, Maria Grazia Schiavo, Discantus Ensemble e Luigi Grima

28 novembre | ore 20

Chiesa di San Ferdinando

Mater Misericordiae, con Discantus Ensemble, Maria Grazia Schiavo e Luigi Grima

5 dicembre | ore 18

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia

Soli Deo Gloria!, con Nova Ars Cantandi, Ivana Valotti e Giovanni Acciai

ACCOGLIERE LA PACE: ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO SACRO DI NAPOLI

La rassegna dedica un percorso specifico alla conoscenza dei luoghi di fede e del patrimonio monumentale cittadino, attraverso un calendario di visite guidate gratuite che consentirà a cittadini e turisti di accedere ad alcuni degli spazi più suggestivi della Napoli sacra. A completare questa sezione della rassegna, concerti e incontri.

23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 novembre | ore 10–17, visite ogni ora (ingresso gratuito; prenotazioni obbligatoria https://; punto di incontro presso la biglietteria del MUDD, all’interno del Duomo di Napoli)

Tetti del Duomo e Sagrestia Vasariana

22 dicembre | ore 18.30

Chiesa di Donnaregina Nuova

Concerto di Natale a cura di Tornaccantà

Dal 28 al 30 dicembre | dalle ore 9.30

Complesso di Donnaregina

Festival della Pace – SAFF, con incontri e iniziative dedicate alla pace

29 dicembre | ore 20

Chiesa di Donnaregina Nuova

Concerto del Festival della Pace

Natività a Piazza Municipio

La tradizione presepiale napoletana torna protagonista nel cuore della città con la Natività a grandezza naturale che sarà esposta in Piazza Municipio realizzata secondo i canoni della scuola artigianale del Settecento. L’opera, frutto del lavoro dell’Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno APS e della collaborazione tra diverse realtà artigiane cittadine, rappresenta una testimonianza del patrimonio di conoscenze e abilità manuali che ha reso la tradizione presepiale napoletana conosciuta nel mondo.

Le figure sono realizzate secondo le tecniche tradizionali, con anima impagliata, occhi in vetro, testa, mani e piedi in legno, mentre gli abiti sono confezionati su misura dai maestri sarti dell’Associazione Le Mani di Napoli, nel rispetto dello stile settecentesco. La composizione è arricchita dalle anfore e dagli elementi ceramici realizzati dai maestri ceramisti, oltre che dai doni prodotti dagli artigiani del Borgo Orefici, in collaborazione con l’Istituto Palizzi.

Le figure della Sacra Famiglia, insieme all’angelo, sono custodite all’interno di una scarabattola in legno e vetro, che consente di osservare l’opera da ogni lato e di apprezzare i dettagli delle lavorazioni, dai tessuti agli elementi lignei e decorativi. La collocazione in Piazza Municipio, tra Palazzo San Giacomo, Castel Nuovo e il porto, inserisce la rappresentazione della Natività in uno degli spazi urbani più rappresentativi di Napoli, creando un legame diretto tra il patrimonio artigianale e la vita della città.

Un’opera che richiama il significato più profondo del Natale e i valori dell’accoglienza, della famiglia e della solidarietà, inserendosi nel percorso dedicato alla pace che caratterizza l’edizione 2026 della rassegna.