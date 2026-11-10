Il Mezzogiorno continua a mostrare segnali di ripresa economica, ma resta caratterizzato da profonde disuguaglianze rispetto al Centro-Nord. È il quadro che emerge dal Rapporto SVIMEZ (Associazione per lo SViluppo dell’Industria nel MEZzogiorno) 2026, che evidenzia una crescita sostenuta dagli investimenti e dall’occupazione, ma ancora insufficiente a risolvere alcune criticità strutturali.

L’economia in Campania è in crescita ma ancora fragile

Nel 2025 la Campania ha registrato una crescita del PIL dello 0,9%, superiore alla media nazionale e meridionale, secondo la Banca d’Italia. A sostenere l’economia regionale hanno contribuito soprattutto i servizi, le costruzioni e alcuni comparti industriali. Anche per il resto del Sud la dinamica economica si è mantenuta positiva, grazie soprattutto agli investimenti pubblici e alle risorse del PNRR. Restano, però, difficoltà nel sistema produttivo, soprattutto per le piccole imprese e per alcuni settori manifatturieri.

Nel 2027, inoltre, il rapporto di forza è destinato a invertirsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. A pesare sarà soprattutto il progressivo esaurimento della spinta del PNRR. Gli investimenti nel Sud, dopo un aumento previsto del 6% nel 2026, dovrebbero infatti rallentare allo 0,8% nel 2027. La SVIMEZ stima anche una contrazione dello 0,1% del reddito disponibile reale delle famiglie meridionali, a fronte di una crescita dello 0,6% nel Centro-Nord. Uno scenario che rischia di accentuare le fragilità già esistenti e rende ancora più urgente una strategia di sviluppo capace di andare oltre le risorse straordinarie del Piano.

Giovani laureati, un patrimonio che il Sud continua a perdere

Una delle criticità più preoccupanti riguarda la mobilità dei giovani. Tra il 2021 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso circa 154mila residenti tra i 25 e i 34 anni nei trasferimenti verso il Centro-Nord. A partire sono sempre più spesso giovani qualificati: i laureati rappresentano ormai il 54% di chi si trasferisce dal Sud verso il Centro-Nord, contro meno di un quarto nel 2005. Secondo la SVIMEZ, tra il 2000 e il 2024 il costo della formazione dei laureati trasferiti al Centro-Nord e all’estero ha prodotto per il Mezzogiorno un saldo negativo di circa 135 miliardi di euro. Un’emorragia di competenze che impoverisce il territorio e riduce le possibilità di innovazione e sviluppo. A pesare non è soltanto la mancanza di lavoro, ma anche la difficoltà di trovare occupazioni adeguate alla propria formazione e professionalità.

Il divario per le donne nel mondo del lavoro resta ancora profondo

Altrettanto critica è la condizione occupazionale femminile. Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione delle donne tra i 20 e i 64 anni si ferma al 40,7%, contro il 58% della media italiana e il 71,3% europeo. Un divario che riflette la carenza di opportunità professionali, i limiti dei servizi per l’infanzia e le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia. Anche le donne laureate incontrano ostacoli significativi nell’accesso al mercato del lavoro e nella possibilità di raggiungere posizioni professionali adeguate alle proprie competenze.

La crescita economica, quindi, non basta se non si traduce in maggiori opportunità e migliori condizioni di vita. Per il Mezzogiorno, e per la Campania in particolare, la sfida è trasformare gli investimenti in sviluppo duraturo, rafforzando il sistema produttivo e creando lavoro stabile e qualificato. Trattenere i giovani, valorizzare le competenze femminili e ridurre i divari occupazionali sono condizioni indispensabili per costruire un futuro nel quale partire sia una scelta e non una necessità.