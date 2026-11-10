Natale nel borgo campano tra i più belli d’Italia: mercatini gratis e una nevicata da fiaba

Il 21 novembre 2026 prende il via ufficialmente il Natale a Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano, tra mercatini, la tradizionale nevicata e tante iniziative gratis per tutti. La kermesse, intitolata Sotto una buona stella, proseguirà fino al 13 dicembre con appuntamenti previsti ogni sabato e domenica.

Natale 2026 Sant’Agata de’ Goti: mercatini e nevicata magica

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, trasformerà ancora una volta il suggestivo borgo in un luogo incantato tra luci, addobbi tematici, sapori e tradizioni. Tutti i weekend, fino al 13 dicembre, la magia del Natale prenderà vita tra le meravigliose stradine di uno dei borghi più belli d’Italia.

Ad attendere cittadini, turisti e visitatori ci sarà il Christmas Village, un villaggio delle feste caratterizzato da mercatini, casette tirolesi e artigianato. Per immergersi a pieno tra i sapori autentici e le eccellenze gastronomiche del territorio, si potrà passeggiare tra gli stand del Sannio Street Food.

Tra i momenti più attesi del periodo c’è la Nevicata Magica: un’esperienza unica che renderà il borgo ancora più incantevole grazie alla discesa dall’alto di fiocchi di neve artificiale che trasformeranno strade e piazze in un paesaggio da fiaba, dando l’impressione ai partecipanti di essersi ritrovati nel bel mezzo di una reale bufera di neve.

Si susseguiranno poi eventi alla Terrazza Panoramica con musica dal vivo il sabato sera e passeggiate dedicate la domenica lungo “Il sentiero che nutre”. Non mancheranno visite dedicate alla scoperta delle bellezze, della storia e degli angoli più affascinanti di Sant’Agata de’ Goti, a cura dell’Associazione ViviSantAgata.