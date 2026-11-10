Premio Eccellenze Meridionali 2026, sei riconoscimenti alla Camera: premio anche a Gigi Lista

La cultura, la storia e le tradizioni del Mezzogiorno arrivano alla Camera dei Deputati con il Premio Eccellenze Meridionali 2026, un’iniziativa dedicata a personalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a custodire e valorizzare l’identità del Sud. La cerimonia si terrà giovedì 19 novembre, dalle ore 16 alle 17, nella Sala Stampa della Camera, in via della Missione 8 a Roma.

A promuovere l’appuntamento è l’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, presieduto dal deputato Alessandro Caramiello. Saranno sei le personalità insignite del riconoscimento, selezionate per il loro contributo alla divulgazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, al turismo e alla promozione delle tradizioni meridionali.

I sei premiati: dalla cultura napoletana all’attivismo meridionalista

Tra i destinatari del premio figura Gigi Lista, ristoratore e attivista, riconosciuto per il suo impegno civile e per le battaglie a tutela dei diritti, delle comunità e dell’identità meridionale. Un riconoscimento che si affianca a quelli destinati a protagonisti della divulgazione e della promozione culturale del territorio.

Saranno premiati anche Silvana Perno, guida turistica e fondatrice di Napoli Reale, per il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale partenopeo; Amedeo Colella, scrittore e divulgatore, per il racconto della storia, della lingua e delle tradizioni del Mezzogiorno; e Ciro Cozzolino, guida turistica e curatore di Napoli Bella, impegnato nella promozione delle ricchezze storiche e artistiche del territorio.

Completano l’elenco Amedeo Palumbo, attore e vlogger dell’identità meridionale, che racconta la cultura del Sud attraverso l’arte, l’ironia e i social network, e Antonio Buondonno, narratore culturale di Napoli e autore di “Vurriasape”, per il suo contributo alla divulgazione del patrimonio storico e culturale di Napoli e della Campania.

Un premio contro gli stereotipi sul Mezzogiorno

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere il lavoro di chi contribuisce a costruire un racconto autentico del Sud, contrastando stereotipi e rappresentazioni superficiali che spesso ne condizionano l’immagine. Particolare attenzione viene riservata anche ai nuovi strumenti di comunicazione digitale, diventati un mezzo importante per trasmettere la memoria storica e culturale alle nuove generazioni.

«Il Mezzogiorno possiede un patrimonio storico, culturale e identitario straordinario, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato», si legge nella dichiarazione che accompagna il premio. L’obiettivo, viene spiegato, è riconoscere quanti, attraverso iniziative personali e nuovi linguaggi comunicativi, contribuiscono a raccontare il Sud e a conservarne la memoria.

Nel corso della cerimonia interverrà il presidente dell’Intergruppo parlamentare Alessandro Caramiello. A moderare l’incontro sarà il giornalista Emilio Caserta, dell’Ufficio Stampa dell’Intergruppo.