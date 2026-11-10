Appalti e camorra, arrestato presidente Soresa. Fico: “Ombra su sanità e diritto alla salute”

Sarebbero 13 le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla gestione di appalti pubblici legati al presunto coinvolgimento di un clan di camorra operante sul territorio: a finire in manette sarebbe stato anche il presidente del CDA di Soresa.

Camorra e appalti a Napoli: l’inchiesta e le persone arrestate

L’inchiesta si basa sulle indagini relative a presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolgerebbe imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. Nello specifico nove persone sono finite in carcere mentre per altre quattro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Tra i destinatari del provvedimento un alto dirigente regionale e diversi politici, nel registro degli indagati figurano anche due ex parlamentari e un sindaco in carica. Tutti soggetti da ritenersi al momento presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“Alla luce di gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di Soresa, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente una assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022″ – ha dichiarato il governatore in una nota.

“La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste. Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale”.

“Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia, riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini”.

“La trasparenza, la legalità, la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni che perseguiamo dal primo giorno di governo regionale. La nostra responsabilità politica è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi”.