Napoli in TV con lo show di Sal Da Vinci: 2 serate su Rai 1 tra ospiti e grandi emozioni

Un mese ricco di novità per il cantante Sal Da Vinci che, oltre al lancio del suo nuovo album natalizio, sarà protagonista in tv con Meravigliosamente, un programma dedicato ai suoi 50 anni di carriera che andrà in onda su Rai 1.

Meravigliosamente, il programma di Sal Da Vinci su Rai 1

Dopo un anno di straordinari successi, inaugurato con la vittoria al Festival di Sanremo e proseguito sui palchi italiani, tra sold out e il caloroso abbraccio del pubblico, Sal Da Vinci è pronto a lanciare Sal Da Claus – The Christmas Album, il nuovo disco dedicato alle festività in uscita il 27 novembre (disponibile da oggi in preorder).

A inaugurare questo nuovo capitolo sarà Oh Happy Day, disponibile dal 13 novembre in esclusiva su Amazon Music. Sal Da Vinci entra così nella nuova line-up globale di brani natalizi esclusivi Amazon Music Original che riunisce artisti provenienti da tutto il mondo in un progetto dedicato alla musica delle feste, tra reinterpretazioni di grandi classici e brani originali.

Il mese di novembre sarà inoltre segnato da Meravigliosamente, lo show-evento con cui Rai 1 celebrerà i 50 anni di carriera di Sal Da Vinci in due serate, in onda il 20 e il 27 novembre. Musica, emozioni, grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione saranno al centro di un grande racconto televisivo che, tra Napoli e New York, celebrerà la storia e il mondo artistico di Sal Da Vinci, in due serate di puro varietà.

Il 24 novembre arriverà inoltre in libreria “Per sempre Sal” (Mondadori), l’autobiografia scritta insieme alla giornalista Carola Carulli, in cui Sal Da Vinci si racconta attraverso ricordi, esperienze, incontri e momenti significativi della propria vita, offrendo uno sguardo più intimo e personale sulla storia che si cela dietro l’artista.