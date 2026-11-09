Salasso strisce blu e petizione dei cittadini, Torre del Greco “protagonista” a Mi Manda Raitre: la risposta del sindaco

Parcheggi a pagamento, stalli delle strisce blu irregolari e abbonamenti più cari di un garage privato finiscono nel mirino delle telecamere di “Mi Manda Raitre”, la storica trasmissione Rai.

La puntata di Mi Manda Raitre è presente su RaiPlay a questo link ed affronta la questione di Torre del Greco a partire dal minuto 40 circa.

Strisce blu, Torre del Greco finisce su Mi Manda Raitre

Questa volta non è un “orgoglio torrese” a portare la città corallina alla ribalta delle TV nazionali ma uno dei temi più contestati delle ultime settimane in città: il proliferare delle strisce blu, il costo degli abbonamenti e della sosta in città.

Una spesa che, in un periodo di forte pressione economica sulle famiglie ed in particolare sugli automobilisti costretti a districarsi tra gasolio ai massimi storici, RC auto più care che nel resto d’Italia e l’impossibilità pratica di trovare un’alternativa nel trasporto pubblico, ha portato alcuni torresi a definire questo costo, non troppo ironicamente, come una “tassa di soggiorno per residenti”.

Un esempio negativo, quello scelto dalla trasmissione insieme ad altre realtà nazionali, per raccontare una situazione che dall’inizio dell’autunno alimenta malcontento tra residenti e automobilisti.

A Torre del Greco, secondo quanto documentato nel servizio, i parcheggi a pagamento non rappresentano soltanto una questione di tariffe, ma anche di distribuzione degli stalli, regolarità della segnaletica e, soprattutto, di un rapporto sempre più complicato tra cittadini e diritto alla sosta che ha portato nello scorso mese di ottobre ad una mobilitazione di realtà politiche e cittadine con una petizione pubblica ed una manifestazione sotto Palazzo Baronale.

Strisce blu ovunque e parcheggi che non rispettano le misure

A guidare la denuncia è Romualdo Polese, cittadino che ha raccolto migliaia di firme contro l’estensione dei parcheggi a pagamento anche grazie al supporto del gruppo locale di Potere al Popolo.

Nel servizio vengono mostrate alcune situazioni decisamente singolari: stalli disegnati con forme geometriche tutt’altro che convenzionali, fino ad arrivare a un parcheggio triangolare, nel quale risulta praticamente impossibile collocare un’automobile senza invadere la carreggiata, nel quartiere Sant’Antonio.

Ma la questione più controversa riguarda il costo degli abbonamenti per i residenti: 80 o 100 euro al mese per poter parcheggiare nelle vicinanze della propria abitazione o del luogo di lavoro, senza peraltro avere la garanzia di trovare un posto libero.

Una cifra che, come sottolineato nel servizio, arriva a essere paragonabile al costo di un garage privato, dove il posto auto è garantito e la struttura è accessibile anche 24 ore su 24.

Realtà molto diffuse a Torre del Greco ma, va detto ad onor di cronaca anche se il servizio Rai non scende in questo dettaglio, divise tra parcheggi ben strutturati a fronte di molti altri quasi “invisibili” al fisco e prive di requisiti di sicurezza: poco più che piazzole private diserbate adibite alla sosta a fronte di un pagamento mensile in forma “amichevole”.

Il sindaco Mennella: “Le abbiamo fatte per rendere le zone più appetibili ai turisti”

Le telecamere di Rai 3, nel giorno della manifestazione a Palazzo Baronale, hanno poi raggiunto il sindaco Luigi Mennella insieme ad una delegazione di promotori della raccolta firme, chiamando il primo cittadino a spiegare le ragioni dell’estensione delle strisce blu.

La motivazione fornita dal primo cittadino, a quanto emerge dal servizio, riguarderebbe la volontà di rendere alcune zone della città più attrattive per i visitatori.

“Per rendere quelle zone più appetibili ai turisti, o a chi va là nel ristorante, cose del genere”, è una delle frasi estratte dalle dichiarazioni del sindaco.

Una spiegazione che lascia spazio a qualche interrogativo da parte della giornalista del servizio pubblico: davvero il pagamento della sosta rappresenterebbe uno strumento per rendere più appetibile una zona della città? E soprattutto, in che modo questa scelta si concilia con le esigenze quotidiane di chi a Torre del Greco vive, lavora e paga già le tasse?

Forse una sintesi del ragionamento espresso da Mennella anche ai microfoni di Vesuvio Live in occasione di un’intervista sullo stesso tema: ci sono zone della città in cui rappresentanze di residenti e commercianti avrebbero sollecitato l’installazione delle strisce blu per favorire il principio di rotazione della sosta, soprattutto nelle aree a ridosso dei quartieri a vocazione commerciale.

Quando l’inviata gli fa notare che, agli occhi dei cittadini, l’impressione è quella di un Comune intenzionato a fare cassa, Mennella replica richiamando anche le risorse destinate alle fasce più deboli: “Siamo l’unico Comune che abbiamo messo 200 mila euro prossimamente per i più poveri”.

Il confronto si sposta quindi sul costo degli abbonamenti. Alla contestazione degli 80 euro mensili, il sindaco arriva ad ammettere che si tratta di una cifra molto elevata: “Io credo che non è che sia tanto, è tantissimo”. Ma dal servizio non emerge alcuna soluzione alternativa.

“O i cittadini pagano 80 euro oppure licenziamo venti famiglie”

È però nella parte finale del confronto che arriva il passaggio più delicato del servizio. Il sindaco prova a spiegare che un eventuale abbassamento delle tariffe avrebbe conseguenze sull’organizzazione del servizio e sui lavoratori della società che gestisce la sosta.

“Guardate, noi non possiamo scendere troppo perché altrimenti la ditta è costretta a licenziare le persone. Allora noi possiamo benissimo farle gratuite e licenziare le venti famiglie che stanno a lavorare”.

Parole che l’inviato interpreta come un collegamento diretto tra il mantenimento delle tariffe e la necessità di garantire gli stipendi dei dipendenti. Una lettura che il sindaco contesta, ma che viene riproposta dalla trasmissione attraverso il replay della registrazione.

La replica del Comune attesa dopo il servizio di Rai 3

Il servizio ha suscitato diverse reazioni indignate a Torre del Greco fin dalla sua messa in onda, domenica 8 novembre. Il primo cittadino ha inteso rispondere al reportage precisando alcuni passaggi:



“Il servizio dei parcheggi a pagamento lungo le strade della città di Torre del Greco resta tra gli argomenti maggiormente attenzionati della nostra agenda politica. Non a caso, anche nelle prossime ore sono in programma ulteriori incontri al fine di valutare, ove possibile, eventuali modifiche all’attuale sistema, così come del resto promesso ai manifestati che abbiamo incontrato a Palazzo Baronale nelle scorse settimane”, dichiara Mennella, lasciando sperare che l’intervento televisivo potrebbe aver sollecitato una “trattativa” che sembrava inizialmente complessa.

Il sindaco prosegue: “Dispiace che quell’incontro e quelle promesse, scaturite dopo oltre un’ora di discussione, siano stati oggetto di “ricostruzioni giornalistiche” da parte della troupe di “Mi mandi Raitre” che ha seguito l’intera manifestazione e che è stata accolta, insieme alla delegazione di manifestanti, all’interno della mia stanza”.

“Purtroppo quello trasmesso dall’emittente di Stato, emittente alla quale sono particolarmente legato sia come telespettatore sia come rappresentante dell’amministrazione comunale di Torre del Greco, è un servizio che in larga parte non corrisponde a quanto invece scaturito dall’incontro stesso”.

“Questo però non interrompe quanto di buono emerso durante la proficua interlocuzione tra le parti: andremo avanti lungo la strada tracciata insieme ai rappresentanti dei manifestanti nell’unico intento, qualora ciò sia possibile, di migliorare il servizio delle cosiddette strisce blu”, conclude.