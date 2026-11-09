I “susamielli”, profumo e sapore della tradizione: da M&M Prodotti da Forno è già aria di Natale

“Susamiello” è una parola che per chi non è campano può significare poco ma per chi ne ha provato il sapore e gli aromi inconfondibili evoca ricordi e momenti magici: da M&M Prodotti da Forno puoi rivivere quei momenti.

M&M Prodotti da Forno, si accendono i profumi del Natale

Il profumo del pisto, delle mandorle e degli aromi naturali annuncia il Natale da M&M Prodotti da Forno, in via Venezia 14 a Torre del Greco.

Qui Michele Carnale e Michele Aromino hanno scelto di portare avanti la tradizione dolciaria delle feste con preparazioni artigianali, lavorate nel proprio laboratorio e pensate per accontentare tutti i palati. Dai classici “susamielli” torresi ai frollini più friabili, passando per plum cake e altre specialità: il Natale ha già il suo sapore.

Susamelli artigianali, il sapore autentico del Natale torrese

Tra i protagonisti indiscussi delle tavole natalizie napoletane e vesuviane ci sono loro: i susamelli. Dolci dalla forma inconfondibile, preparati con un impasto ricco di profumi e aromi che appartengono alla tradizione. La loro caratteristica forma a “S” li distingue dai “roccocò” e la loro consistenza dura è tipica della variante torrese, più golosa perché si presta ad essere ammorbidita in un bicchierino di vermouth, vino liquoroso o caffè.

Da M&M la lavorazione parte da ingredienti semplici e selezionati: farina, zucchero, il classico pisto napoletano che unisce gli aromi naturali ed uova rigorosamente sempre fresche. Gli ingredienti vengono amalgamati fino a ottenere un impasto che viene successivamente lavorato per dare vita al tipico dolce natalizio.

“L’impasto viene tuffato su un letto di mandorle di prima scelta. Su questo siamo categorici, il susamiello deve sposarsi totalmente con le mandorle”. Tanto che i due maestri riempiono con le mandorle, sempre rigorosamente a mano, ogni spazio libero su quel magico impasto.

Una preparazione che richiede attenzione e rispetto per una ricetta che attraversa le generazioni, mantenendo intatto quel gusto caratteristico che ogni anno torna sulle tavole delle famiglie.

Ma c’è una particolarità che i due Michele hanno voluto raccontare anche attraverso i loro video: i susamelli di M&M sono quelli “della tradizione”, dalla consistenza dura e decisa. Una caratteristica che per molti rappresenta proprio il piacere di questo dolce e, come dicevamo, li presta a farsi ammorbidire in golose combinazioni.

Frollini alle mandorle per chi preferisce i dolci più morbidi

Ma la consistenza non incontra i gusti di tutti. E allora, come dicono simpaticamente i titolari, se i susamielli sono per i tipi duri, da M&M c’è spazio anche per i “tipi mosci” o per chi, semplicemente, non può più addentare con gusto questa prelibatezza.

“Piuttosto che tradire la ricetta originale”, spiegano i titolari, “Abbiamo realizzato un dolcetto con gli stessi aromi e sapori ma che tutti possono mangiare”. Nascono così i frollini alle mandorle, una proposta che conserva gli aromi e i profumi tipici della pasticceria natalizia, ma li accompagna a una consistenza completamente diversa.

Al posto della compattezza del susamello tradizionale, una friabile pasta frolla arricchita con mandorle, lavorata artigianalmente nel laboratorio.

Anche in questo caso la scelta degli ingredienti è fondamentale: gli stessi aromi naturali utilizzati per i susamielli caratterizzano l’impasto, regalando ai frollini quel sapore che richiama immediatamente il periodo delle feste.

Una doppia proposta che permette di non rinunciare alla tradizione, lasciando però a ciascuno la possibilità di scegliere il dolce più vicino alle proprie preferenze.

Talmente buoni e richiesti che M&M ha scelto di proporli quotidianamente, accompagnando i clienti non solo per tutto il periodo natalizio ma anche dopo le feste.

Plum cake, il “panettone con i confettini” per le feste

Accanto ai dolci della tradizione, il laboratorio M&M propone anche altre preparazioni pensate per arricchire la colazione, una pausa pomeridiana o un momento di convivialità in famiglia.

Tra le specialità da scoprire ci sono i plum cake in versione natalizia, comunemente conosciuto come “il panettone con i confettini”: un dolce arricchito con tanti piccoli confetti colorati e glassa di zucchero: un tocco di vera tradizione che ci riporta indietro nel tempo e offre ancor più golosità alla proposta delle feste.

Un modo diverso di interpretare i dolci del periodo, senza abbandonare la filosofia che contraddistingue l’attività di via Venezia: preparazioni artigianali, attenzione maniacale alle materie prime e lavorazioni realizzate direttamente nel proprio laboratorio.

La tradizione di M&M, tutti i giorni a via Venezia

Per Michele Carnale e Michele Aromino il Natale rappresenta anche un’occasione per raccontare il lavoro che c’è dietro ogni prodotto. Una passione nata tanti anni fa, costruita attraverso il mestiere e l’esperienza quotidiana, fino all’apertura del punto vendita di via Venezia 14.

La stessa cura che i due soci dedicano ai prodotti da forno di tutti i giorni viene riservata alle specialità natalizie, con l’obiettivo di offrire ai clienti sapori genuini e riconoscibili.

M&M Prodotti da Forno, dove si trova e contatti

Il punto vendita di Michele Aromino e Michele Carnale si trova in via Venezia 14 a Torre del Greco (NA).

Tel. 377 5990112

Sito web: www.mmprodottidaforno.com